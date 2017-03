Médicos bonaerenses paran otra vez mañana y anticipan nuevas medidas de lucha

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de

Buenos Aires (Cicop) realizará un paro de 24 horas mañana en los 80

hospitales públicos bonaerenses, en rechazo al “incremento de 18 por ciento

para todo 2017” en los salarios, mientras preparan un “plan de lucha” el

próximo lunes y martes.

El titular del gremio, Fernando Corsiglia, manifestó hoy que el gobierno

bonaerense “no cerró la paritaria de salud del último trimestre de 2016, no

cumplió algunos de los acuerdos anteriores y quiere imponer además un

incremento de 18 por ciento para todo 2017” a través de un comunicado

oficial.

“El Gobierno insiste con el ajuste en la provincia y en el país. En Salud,

estamos reclamando que nos convoquen. En la actitud asumida por las y los

funcionarios parecería que no abordar los problemas los solucionara,

persistiendo con su postura irresponsable mientras el sistema de salud

padece una larga agonía”, sostuvo.

Corsiglia aseveró que el conflicto se profundizó ante “la falta de

convocatoria a paritaria, la decisión de intentar imponernos de facto un

aumento salarial, el incumplimiento de las cuestiones ya acordadas y el

destrato hacia los profesionales de la salud”.

De esta manera, “todo indica que el 6 y 7 de marzo se llevará a cabo el

primer paro de 48 horas de 2017, en una medida conjunta del sector de

gremios estatales bonaerenses”, indica la circular difundida por la entidad

gremial.

Hasta la fecha, Cicop llevó adelante cuatro medidas de fuerza, en principio

rechazando “la falta de convocatoria a paritarias, y la falta de cierre de

la paritaria de 2016, luego de que el gremio rechazara por “irrisoria” el

22 de diciembre una oferta de 1,6% para el último trimestre del año que

redondeaba un 35,5 por ciento anual “.

En tanto, la administración provincial afirma que la paritaria 2016 está

cerrada, por lo que no formuló una nueva oferta salarial como esperaba el

sindicato.

Comentarios

