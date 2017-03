Macri dijo que Baradel “no necesita que nadie lo cuide” y el gremialista lo responsabilizó por la seguridad de sus hijos

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que el titular del Sindicato

Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (suteba), Roberto

Baradel, “no necesita que nadie lo cuide”, lo que llevó al dirigente

gremial a hacerlo responsable por la seguridad de sus hijos, ante las

amenazas que denunció haber recibido en las últimas semanas.

Macri se refirió en un tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, a

la necesidad de “cuidar a los docentes” que son víctimas de agresiones y

aseguró que Baradel “no necesita que nadie lo cuide”.

El mandatario hizo referencia a las agresiones de las que muchas veces son

víctimas los maestros, pidió a los legisladores cuidarlos y abogó porque,

para ello, se sancione un proyecto “que agrava las penas a quienes los

atacan”.

Macri aludió luego a Baradel, uno de los principales protagonistas de las

negociaciones que el gobierno bonaerense y los gremios docentes mantienen

en procura de evitar el paro convocado para el lunes y martes de próxima la

semana, en el inicio del ciclo lectivo.

“Baradel no necesita nadie que lo cuide”, indicó el jefe del Estado, lo que

derivó en una réplica del secretario general de Suteba, durante la marcha

docente que se desarrollaba frente al Palacio Legislativo en reclamo de la

convocatoria a una paritaria nacional.

El dirigente anticipó a los periodistas que desde allí se dirigiría a los

Tribunales Federales de Comodoro Py, para presentar una denuncia penal

contra Macri por aquella afirmación, que el titular del Suteba interpretó

como una “amenaza velada”.

Además, Baradel responsabilizó al Presidente por la seguridad de sus hijos

y su nieto: “Tiene razón el Presidente, yo no necesito que nadie me cuide.

A mis hijos, sí. Él tiene la obligación de cuidar a los hijos de todos los

argentinos”.

Baradel consideró además que, “con esas palabras, el Presidente está dando

vía libre para que cualquiera cometa cualquier acción violenta y cualquier

acción antidemocrática”, en referencia a las amenazas que recibió el

sindicalista en las últimas semanas.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al ser

consultada al respecto afirmó que los hijos de Baradel cuentan con custodia

policial.

