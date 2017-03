Francois Fillon mantiene su candidatura pese al anuncio de su inculpación

El candidato conservador a las elecciones presidenciales francesas, el ex

primer ministro Francois Fillon, anunció hoy su próxima inculpación

judicial, pero aseguró que se mantendrá en la carrera electoral “hasta el

final” a pesar de haber prometido lo contrario hace dos semanas.

En medio de un creciente escándalo político, y tras una agitada mañana en

la que circularon versiones sobre su renuncia a menos de dos meses de las

elecciones presidenciales, Fillón citó a la prensa para aclarar el tema.

Poco antes, había suspendido una visita al Salón de la Agricultura de

París, paseo obligado de los políticos con aspiraciones de llegar al

Palacio presidencial del Eliseo, que finalmente retomó en la tarde local.

La inicial anulación de su visita a la feria había suscitado todo tipo de

conjeturas sobre su eventual retirada, potenciado por las diferencias

internas en el seno del partido Los Republicanos y por el escándalo en el

que se vio envuelto por los supuestos empleos ficticios de su mujer y dos

de sus hijos como asistentes parlamentarios.

“Mi abogado fue informado de que seré convocado el 15 de marzo por los

jueces de instrucción para ser inculpado”, declaró Fillon en una sorpresiva

declaración a la prensa.

Debilitado desde hace cinco semanas por el caso de supuestos empleos

ficticios de su esposa que contaminó su campaña y corroe su capital

electoral, Fillon aseguró que acudirá a la convocatoria de la justicia.

El ex primer ministro (2007-2012) denunció un “asesinato político” y afirmó

que se someterá a la voluntad “del pueblo francés”.

“No me asesinan sólo a mí, también a las elecciones presidenciales”,

consideró Fillon. La primera vuelta de estas elecciones se celebrará el 23

de abril y la segunda el 7 de mayo.

“Sólo el sufragio universal y no un procedimiento acusatorio puede decidir

quien será el próximo presidente de la República. No cederé, no me rendiré,

no me retiraré, iré hasta al final”, lanzó Fillon, citado por la agencia de

noticias EFE.

En enero pasado, cuando el semanario satírico Le Canard Enchaîné reveló el

caso de los empleos presuntamente ficticios Fillon anticipó que se

retiraría de la campaña presidencial si era inculpado por la justicia.

Sin embargo, hace dos semanas rompió ese compromiso diciendo que se

sometería exclusivamente al “sufragio universal”.

Fillon, gran favorito de las elecciones tras su triunfo en las primarias de

la derecha y el centro celebradas en noviembreúltimo, cayó estrepitosamente

en los sondeos electorales tras las revelaciones del semanario satírico.

Según las últimas encuestas, Marine Le Pen, la candidata del

ultraderechista Frente Nacional (FN), y el liberal Emmanuel Macron, hasta

hace cuatro meses ex ministro de Economía del presidente socialista

Francois Hollande, disputarían la segunda vuelta.

Desde el inicio del año, los actos públicos de Fillon son perturbados por

cacerolazos de manifestantes, principalmente de militantes de izquierda.

Poco después del anuncio de Fillon y mientras los medios de comunicación

galos hacian hincapie en las diferencias internas dentro de Los

Republicanos el ex ministro francés Bruno Le Maire dimitió como responsable

de Asuntos Internacionales de la campaña del candidato conservador a las

presidenciales.

“Creo en el respeto de la palabra dada, es indispensable para la

credibilidad de la política”, afirmó en un comunicado Le Maire, quien

señaló renunciar por “sus principios”, después de que Fillon dijera en

enero pasado cuando se conoció el escándalo que en caso de ser imputado no

se presentaría a las elecciones.

Le Maire se convierte así en la primera baja en las filas conservadoras

como consecuencia del anuncio de hoy.

El ex ministro recordó que cumplir con lo prometido “es la condición

necesaria para emprender con serenidad los esfuerzos para la recuperación

de Francia”.

Mientras, el candidato presidencial del gobernante Partido Socialista (PS),

Benoit Hamon, condenó las afirmaciones de Fillon en declaraciones al diario

Le Monde y las consideró de “una impresionante violencia” hacia los

magistrados y la Justicia.

Precisamente, el gobierno socialista francés respondió hoy a las críticas

del candidato conservador y aseguró que los jueces de instrucción dirigen

sus investigaciones “con total independencia”.

“La labor en curso de los magistrados no debe ser comentada. Los jueces de

instrucción dirigen sus investigaciones con total independencia, de manera

colegial, respetando el derecho a la defensa y de la presunción de

inocencia”, sostuvo el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Entretanto, el ascendente Macron, opinó hoy que Fillon perdió “el sentido

de la realidad”.

“Fillon pierde los nervios y su sentido de la realidad. Él no es víctima de

un asesinato político y Francia no está en una situación de guerra civil”,

declaró Macron a los periodistas en el Salón de la Agricultura.

Macron se declaró en contra de decretar una “tregua judicial” durante la

campaña, como se había sugerido desde diferentes sectores, ya que eso

vulneraría la igualdad de todos los franceses ante la ley.

Por su lado, el ultranacionalista FN, partido que lidera Marine Le Pen

-otra de las candidaturas favoritas a ganar las elecciones-, denunció “una

instrumentalización” del calendario judicial para favorecer a Macron.

“El calendario está instrumentalizado por el candidato del hollandismo

(actual presidente, Hollande), Macron”, aseguró el número dos del partido,

Florian Philippot, a la radio Europe 1.

La propia Le Pen afronta un proceso judicial por un caso semejante al de

Fillon, pues supuestamente atribuyó empleos ficticios pagados por el

Parlamento Europeo a su guardaespaldas y su secretaria personal.

