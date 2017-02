Lucas Acevedo reconoció que “Santamarina es agresivo y tiene jugadores interesantes”

El flamante refuerzo de los aurinegros esta trabajando con el plantel de Héctor Arzubialde desde el miércoles pasado y ya pudo jugar su primer amistoso. El defensor llega para ocupar el puesto que dejó vacante Martín Aguirre.

Lucas Acevedo llegó la semana pasada a Tandil para convertirse en refuerzo de Santamarina e inmediatamente tuvo la oportunidad de jugar su primer amistoso. El viernes, en el triunfo ante Alvarado, el marcador central cumplió una buena labor.

El futbolista mostró todo su oficio para el juego aéreo, se lo vio muy bien fisicamente y siempre intentó salir jugando por lo bajo. De esta manera aparece como una muy buena solución para ocupar el puesto que dejó vacante Martín Aguirre tras su partida.

En diálogo con LA VOZ, Acevedo explicó que “estoy contento porque el grupo me recibió muy bien y ahora hay que esperar a que empiece el campeonato. La idea es poder hacer las cosas que planteamos una vez que comience la competencia”.

Más tarde, el ex jugador de Ferrocarril Oeste señaló que “soy un jugador que voy bien de arriba, más que nada por mi contextura física. Soy bastante rápido y por suerte conocía a Piñero con quien compartí plantel en Rosario Central”.

Por otro lado, el deportista mencionó que “conozco también a Miltón (Zárate) aunque no había jugado con él y lo mismo con Alfredo González Bordón. Arzubialde ya me conoce de Estudiantes de San Luis y ya se lo que me pedirá. Va a querer que sea ordenado en defensa y que trate de defender que es lo más importante”.

“De lateral he jugado muy poco por lo que creo que me desempeñaré como central. Puedo hacerlo en cualquiera de las dos posiciones de marcador central”, dijo Lucas Acevedo. Sobre el equipo explicó que “Santamarina es agresivo y tiene jugadores interesantes por lo que he observado cuando lo enfrenté con Ferro. Esperemos que se pueda continuar de esa manera cuando empiece el torneo”.

En lo personal, el defensor espera “poder jugar la mayor cantidad de partidos posibles, llevando al club lo más arriba posible. Ese es también el objetivo que tenemos en lo grupal para lo que se viene”.

Por su parte el técnico Héctor Arzubialde habló sobre el flamante refuerzo al señalar que “es un jugador al que ya conozco y que lo tuvimos en Estudiantes de San Luis en donde rindió muy bien. Nosotros confiamos en él plenamente y sabemos lo que nos puede dar. Lamentablemente Martín (Aguirre) se fue y debimos ocupar este lugar. Tenemos un plantel corto y será un torneo que, cuando arranque, vamos a jugar sábado, miércoles y domingo. Por eso será importante trabajar con todos para cada integrante del plantel este preparado para cuando lo necesitemos”.

ETULAIN SERÁ EL REEMPLAZANTE DE PERAFÁN EN DOUGLAS HAIG

El uruguayo Michael Etulain reemplazará al lesionado Martín Perafán en el arco de Douglas Haig de Pergamino para la segunda parte del campeonato de la Primera B Nacional, que se reanudará el 10 del mes próximo.

Perafán sufrió la rotura de los ligamentos de su rodilla izquierda el lunes pasado, en un entrenamiento, y tendrá entre seis y siete meses de recuperación.

Debido a esa lesión, la AFA le autorizó un nuevo refuerzo, teniendo en cuenta que el club de Pergamino ya había contratado al delantero Alejandro Noriega, de Gimnasia de Jujuy; y al mediocampista Raúl Poclaba, de Aldosivi.

Etulain, de 36 años, proviene de Danubio de Uruguay y en Argentina ya jugó en Unión de Santa Fe, Ferro, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín y Patronato de Paraná.

El arquero y Poclaba firmarán mañana los contratos con el club y comenzarán a trabajar el jueves, debido a que el entrenador Sergio Lippi licenció al plantel hasta el miércoles venidero.

Douglas Haig recibirá a Flandria, en la reanudación del certamen, por la fecha 22.

SAN MARTÍN PERDIÓ ANTE MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO EN UN AMISTOSO

San Martín de Tucumán perdió 3 a 2 con Mitre de Santiago del Estero, equipo del Federal A, en un partido amistoso de pretemporada jugado en la capital santiagueña.

William Peralta abrió el marcador a los 12m. de juego para Mitre y empató Gonzalo Rodríguez a los 33m.

A los 30m. del complemento Facundo Juárez adelantó a los santiagueños, Mauro Quiroga igualó nuevamente a los 34m. y David Romero le dio el triunfo a Mitre a los 45m.

El elenco dirigido por Diego Cagna alistó a César Taborda; Rolando Serrano, Alexis Ferrero, Rodrigo Moreira y Esteban Goicoechea; Juan Galeano, Agustín Briones, Matías García y Leandro Gracián; Gonzalo Rodríguez y Ramón Lentini (Quiroga).

San Martín recibirá a Gimnasia de Jujuy en la reanudación de la B Nacional, el segundo fin de semana de marzo, por la fecha 22.

Comentarios

Comentarios