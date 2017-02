Las mucamas del sistema de salud pública siguen de paro en reclamo de más personal

El servicio de mucamas de los centros asistenciales públicos iniciaron la semana pasada, una serie de medidas de acción directa, “en búsqueda de mejoras en las condiciones de trabajo”, explicaron autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales.

El cese de las actividades se debe a que “las trabajadoras y trabajadores están realizando tareas en doble y triple turno por la falta de personal que aqueja al sector desde hace más de un año. Esto, por supuesto, trae aparejado un desgaste que afecta su salud y las relaciones entre pares. El problema fue dialogado en diversas oportunidades con las autoridades (supervisión, departamento de personal, director administrativo, presidente, vicepresidente, coordinadores, embajadores de la paz y tantos otros cargos que se han creado) mientras con buena voluntad se continuó trabajando y cubriendo todas las salas. Pero en todo ese extenso periodo de tiempo no se generó ningún tipo de solución”, de acuerdo a lo informado por el sindicato.

Es por eso que el pasado viernes 24 durante las primeras horas del paro, se realizó una reunión en Salud en la que estuvieron presentes Darío Pretti, Gastón Morando y otras autoridades del Sistema Integrado de Salud; y por parte del Sindicato, Cecilia Soto, Lisandro Martínez Mendieta junto a las delegadas de mucamas.

Allí, de acuerdo a las fuentes sindicales consultadas, “se comenzó a avanzar en un diálogo para incorporar personal efectivo, además de reemplazos que permitan cubrir las licencias por salud o vacacionales que aun no se han podido tomar algunas compañeras/os del área y así evitar que las tareas descubiertas recaigan sobre el mismo grupo”.

“Esperando una pronta solución aunque conociendo el accionar que el Departamento Ejecutivo ha tenido en otros conflictos recientes, las mucamas continuarán la medida hasta tener respuesta efectiva y concreta en plazos de incorporación y cantidades de personal”, advirtieron.

Y aclararon que “por supuesto, las tareas esenciales están cubiertas, como es la alimentación de los pacientes, atención de incubadoras, shock room, recolección de fluidos, etc.”, en tanto que las tareas que no se realizan tienen que ver con tareas de limpieza general de los nosocomios, baldeo de salas ni se busca la comida para los médicos.

