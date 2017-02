La Serrana, sin lugar en el calendario, no se haría luego de once ediciones

Hace algunas semanas, citados por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, las distintas entidades deportivas, instituciones o privados, fueron llamados para comenzar a elaborar el tradicional calendario para el atletismo local.

Como sucede habitualmente se dan, reiterados y conocidos, debates en la cual muy pocos dan el brazo a torcer, para poder acomodar sus pruebas de acuerdo a sus gustos y sin importar lo que pueda suceder con otras carreras tradicionales de la ciudad.

Desde hace muchos años, Tandil cuenta con un poblado calendario como consecuencia de las organizaciones de clubes, escuelas, colegios, entidades y privados que intentan ofrecer distintas competencias para los tandilenses y también para atletas que llegan desde otras localidades.

La reunión realizada los primeros días de febrero, convocada por el Municipio, no hizo más que dejar expuesta, una vez más, una nula política deportiva en donde los que tienen que tomar decisiones no lo hacen y, al día de hoy, por ejemplo la tradicional competencia “La Serrana”, organizada por el club Grupo Universitario, estaría quedando fuera del calendario.

Esta prueba que, a diferencia de otras, reparte más de una tonelada de azúcar al Banco de Alimentos, entrega premios para los ganadores de todas las categorías, otorgando dinero en efectivo para los tres primeros de todas las categorías de corredores, masculino y femenino. Además de pagar en efectivo a los cinco primeros de Tandil, en damas y caballeros. La carrera cuenta con un promedio de más de 600 participantes por cada edición, fue corrida lentamente del almanaque deportivo para el corriente año.

En principio la fecha que estaba estipulada era la del 22 de octubre, día que habrá elecciones nacionales. Más tarde, la competencia se trasladaba al 8 de ese mismo mes pero, al haber una prueba nocturna un día antes en Gardey, los organizadores de ésta última se oponían. Sin embargo, ese mismo domingo 8 se correría una carrera organizada por el club Talleres.

También surgió la propuesta de hacerla el 17 de diciembre, fecha inapropiada teniendo en cuenta la cercanía a las fiestas de fin de año. Algunos propusieron de trasladarla a un día sábado pero esto es muy complejo por los corredores que llegan desde otras ciudades, sumado al gran evento, con show musical y sorteos, que todos los años La Serrana realiza en el anfiteatro, con muy buena convocatoria los domingos por la tarde luego de la competencia. En ese cierre concurren las familia, se entregan los premios a las categorías y hay numerosos sorteos gratuitos que incluyen siempre una moto 0km, finalizando con un baile popular.

La Dirección de Deportes, como ente que arma el calendario deportivo, no puede cometer este tipo de errores con una emblemática prueba de la ciudad. En lugar de priorizar a las instituciones y las carreras, termina sacándose el problema de encima y que los organizadores, entre ellos, definan el cronograma de pruebas.

La Serrana es, luego de Tandilia, una de las pruebas más esperadas por los atletas locales. Además, con los años, se fue convirtiendo en un clásico del deporte tandilense. La Dirección de Deportes podría haber hecho algo, entendiendo un poco sobre el esfuerzo que se hace anualmente por este evento, para tratar de negociar con el resto de los organizadores y buscar una alternativa. Por lo pronto, La Serrana, sin lugar en el calendario, no se haría luego de once ediciones.

