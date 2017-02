Iparraguirre criticó a Lunghi por la suspensión del Carnaval y Natalia Correa salió al cruce

El edil del Frente para la Victoria Rogelio Iparraguirre encendió la llama de una controversia en torno a la gestión cultural del Ejecutivo al lamentar públicamente la suspensión por lluvia de una de las jornadas del Carnaval de mi Tandil, al reclamar mejores condiciones para el evento popular.

El concejal opositor fustigó las prioridades del intendente Miguel Lunghi a través de la red social Facebook, y pronto se abrió una polémica donde numerosos vecinos salieron a defender y cuestionar el jefe comunal, incluso por distintas políticas del Gobierno.

Iparraguirre señaló que sientió “lástima que el Carnaval de Mi Tandil se haya tenido que suspender cuando cayeron tres gotas de agua y que las murgas no hayan podido hacer su número en el escenario porque a Lunghi no se le ocurrió siquiera ponerle un techito”, fustigó el legislador.

Asimismo, el dirigente de La Cámpora se mostró “muy triste al ver, entre otros, a mis amigos y compañeros de la murga Los Movedizos del Murgon que trabajaron un año para este momento sin haber podido subir al escenario porque como habían comenzado a caer unas gotas y éste no tenía cubierta los organizadores decidieron que las murgas siguieran de largo sin poder hacer uso de sus cantos”.

A Iparraguirre le pareció “muy injusto que nuestro intendente arme escenarios como para los Rolling Stones para inaugurar una avenida y que desprecie de tal manera al carnaval y a quienes tanto amor y esfuerzo ponen todo el año para coronarlo con esta fecha”, dijo en relación al recital de Coti en la renovada Pujol.

Para el edil, lo que sucedió con el carnaval “en definitiva no es más que desprecio y despreocupación por lo popular, es destratar una fecha tan del pueblo, tan de la gente de a pie”.

Y deseó que “en un futuro el intendente Lunghi le ponga las mismas ganas que a otras cosas a fechas como la de hoy”.

Pronto el comentario despertó decenas de comentarios a favor y en contra, donde se establecieron opiniones que trascendieron la cuestión cultural para avanzar lo que algunos medios de comunicación denominan “la grieta”.

LA RESPUESTA DE NATALIA CORREA

“Desde el día sábado venimos disfrutando de una nueva edición del Carnaval de Mi Tandil, una fiesta que juntos hacemos para toda la ciudad. En la jornada de ayer (por el lunes), los pronósticos no daban precisiones, en conocimiento de la suspensión en localidades vecinas, igualmente se tomó la decisión de arriesgarnos y comenzar sabiendo que era probable encontrarnos con novedades por el clima. Así fue que avanzamos, comenzamos la fiesta que con mucho esfuerzo se hace para la ciudad. A partir de la segunda murga cayó una pequeña pero intensa lluvia, ante ello nuestra preocupación era el escenario, los micrófonos y las líneas, pero no por los equipos porque en definitiva eso se repone, sino por un posible riesgo al conectar guitarras, manipular las líneas, etc. Sabemos que en los grupos hay integrantes de todas las edades y el más mínimo riesgo hizo que tomara la decisión de llevar ese riesgo a cero”, explicó la Subsecretaria de Cultura y Educación del Municipio.

Agregó, a través de su cuenta de Facebook, que “decidí que los grupos no subieran al tablado, no arriesgar a ninguno de los integrantes, que sólo los locutores con las indicaciones precisas estuvieran allí. Eso de ninguna manera significa censurar a nadie, ¿callar a los grupos? ¡Por favor! Les pedimos que hagan su presentación abajo del escenario y por supuesto que quedan 2 días y alternativas para evaluar. Pero prefiero hoy estar leyendo las quejas y no lamentando una irresponsabilidad”.

Correa insistió en que “fue una decisión que tomé en ese momento, asumiendo la responsabilidad que tengo, porque no hago futurología y nadie podía saber si habría más lluvia, o algo podría pasar, ¡pero claro!, con el diario del lunes cualquiera sabe el resultado del partido del domingo. En otras ediciones cuando ha llovido se ha suspendido, junto a los grupos y el público que acompañó seguimos con la fiesta, ¡pero eso no implica no tomar precauciones! Sin embargo, aclaro que no fue una decisión agradable pero también de eso se trata cuando uno asume las responsabilidades”.

Advirtió luego que “tampoco fue agradable que una vez finalizada la lluvia, a los grupos siguientes les digamos que no suban teniendo en claro que ya un grupo no había subido, lo correcto era ser justos”.

“Por eso no es justo leer que suspendimos el Carnaval, o mejor dicho que el Gobierno suspendió el Carnaval o peor aún, que Lunghi suspendió el Carnaval. El Carnaval está en la ciudad y todos los grupos trabajan durante todo el año, eso lo sabemos y lo respetamos. La muestra de ese respeto es todo lo que junto a los grupos hacemos para tener esta fiesta en Tandil, en Vela y en Gardey. La conformación de una Comisión organizadora integrada por todos los grupos y el Municipio, donde las decisiones se toman en conjunto y a partir de la cual el Municipio acciona. La decisión política de vivir el Carnaval es evidente, la inversión de recursos que el Municipio destina al Carnaval es muy importante. Se cubre toda la estructura que no es solo escenario y sonido sino que es: subsidio a los grupos participantes con un régimen de categorías y actualización anual, traslado de todos los grupos al carnaval (en Tandil, Vela y Gardey), refrigerio para todos los integrantes de los grupos, carpa y suministros para los grupos, vallados, seguridad, personal municipal que está en cada jornada desde temprano trabajando en el lugar y durante la fiesta, iluminación del recorrido, entre otras cosas”, detalló la funcionaria, en clara alusión a la crítica del concejal Iparraguirre.

Adujo finalmente Correa que “seguramente hay cosas para mejorar y de eso se trata reunirnos año a año para que todos opinen. Pero me parece que la expresión del concejal Rogelio Iparraguirre no es la crítica al Carnaval o a la organización, que bienvenida sea si es para mejorar. Claro está que nos separan ideas distintas, que pertenecemos a espacios distintos y que su crítica es al gobierno local. Crítica que respeto, pero entiendo que podemos superar esa división hablando y proponiendo. Estoy en el carnaval en cada jornada, y mi celular está abierto para quien quiera llamarme, escuchamos ideas e intercambiamos opiniones. Desde el Municipio queremos del Carnaval una fiesta y hacemos todo el esfuerzo para que así sea, pero no somos dueños de la verdad y escuchamos cada voz dispuesta a sumar”.

