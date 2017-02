Crearon el Frente Ciudadano “Somos Patria”, en Tandil

“Así como lo propuso Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py, el pasado 13 de abril, quedó conformado en Tandil el Frente Ciudadano ‘Somos Patria’”, se informó a través de un comunicado. En el encuentro desarrollado días atrás, participaron de la jornada un grupo de vecinos y militantes kirchneristas auto-convocados.

La asamblea se llevó a cabo en la casa del Pueblo “Juan Nígro” y allí “se puso en funciones a las secretarías y sus respectivos coordinadores”, quienes contaron a los presentes que “este Frente Ciudadano es un órgano de decisiones horizontal al cual pueden sumarse todos los vecinos de Tandil que quieran aportar propuestas y proyectos para diseñar y promover una ciudad de cara a los próximos años, como así también frenar el avance del Gobierno Nacional y Provincial en contra de los intereses populares y los derechos adquiridos en la última década”.

Luego de debatir, los presentes discutieron y dieron forma a una declaración política fundacional.

EL FRENTE CIUDADANO “SOMOS PATRIA TANDIL”

“La realidad política cotidiana que vivimos, muestra, como rasgo principal, una masiva expropiación de los recursos económicos y sociales de los argentinos, cuyas víctimas son los sectores populares y amplias franjas de las capas medias, llevadas a cabo por un gobierno neoliberal que ha asumido la misión de destruir todas las conquistas sociales logradas en los tres periodos presidenciales anteriores”, indica en su inicio la mencionada declaración.

“Los ciudadanos organizados en el Frente Ciudadano ’Somos Patria Tandil’, reivindicamos nuestra pertenencia y posicionamiento en el Frente Para la Victoria, al que seguimos viendo como el lugar natural de todos los sectores políticos y sociales que buscamos una sociedad más justa y democrática y un país cada vez más independiente e integrado a Latinoamérica”, añadieron.

El documento expresa luego que “sin embargo, no podemos dejar de tomar nota, que al mismo tiempo que el macrismo implementa un violento rediseño reaccionario de la sociedad argentina, las condiciones políticas que permitieron la estabilidad relativa del gobierno anterior, han sufrido una erosión muy profunda. En el interior del Partido Justicialista y el aparato sindical cgtista, está avanzando el proyecto de un nuevo peronismo dispuesto a enterrar los aspectos más progresivos y los logros del proyecto nacional y popular y conformarse como un ala moderada del neoliberalismo con la falsa excusa de la unidad. Esto se vio en el acompañamiento parlamentario a los más reaccionarios proyectos del gobierno macrista por parte del massismo y sectores desprendidos de la listas del Frente Para la Victoria, como el bossismo y la dirigencia del Movimiento Evita. Se trata, sin embargo, de un proceso dinámico y no concluido, que va a estar condicionado por la situación política actual, que es sumamente volátil”.

“Como dijo la expresidenta Cristina Fernández, ‘el destino del proyecto nacional y popular va a estar más determinado que nunca por lo que haga la militancia popular en sus territorios y frentes de trabajo’. La clave para poder llevar adelante con éxito las tareas políticas que esta nueva etapa propone, va a ser la capacidad que la militancia tenga de ligarse positivamente con la experiencia que la mayoría del pueblo argentino haga con el actual gobierno reaccionario”, consideraron.

Sostiene la nota política que “en base a esta descripción de la realidad política actual, pensamos que la construcción del Frente Ciudadano es la vía principal a transitar, para poder tener una alternativa democrática popular y antineoliberal, que pueda enfrentar victoriosamente al macrismo y a su recambio de signo político similar”.

“La construcción y expansión del Frente Ciudadano ‘Somos Patria’, es una nueva experiencia de construcción política horizontal y abierta, en la cual no importa de dónde venimos ni a quien votamos, pero sí muy claramente, hacia dónde vamos. Vamos hacia la unión de Latinoamérica. A reafirmar la confianza en la política. A crear mecanismos que aseguren a los votantes, que se cumplirá con lo que se promete. Vamos a mostrar que se puede hacer política sin defraudar a los que nos confían su voto. Para que esta sea una experiencia rica y exitosa, creemos que un criterio decisivo para la construcción de un frente ciudadano pasa por combinar la movilización social de nuestro pueblo con la militancia política y social cotidiana de todas las organizaciones del campo popular, conducidos por Cristina Fernández de Kirchner”, finalizaron.

DIRECTIVOS

Secretaría de organización: Alfredo Lecuona

Secretaría Política: Eduardo Ferreira

Secretaría de Juventud: Natalia Velázquez

Secretaría de Salud: Marisol Muñoz, Elena Almaraz

Secretaría de Derechos Humanos: Rodolfo Cachela

Secretaría de Género y Diversidad: Claudia Fiori

