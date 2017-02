Lunghi entregó subsidios para alquiler de residencias estudiantiles en Capital Federal y La Plata

El pasado viernes un grupo de representantes del Centro de Integración Tandilense en Buenos Aires (CITBA) y del Centro Unido de Tandil en La Plata (CUT), recibieron por parte del Municipio dos subsidios destinados al pago del alquiler de las viviendas donde se alojan estudiantes tandilenses en esas ciudades.

Del encuentro, participaron el intendente Miguel Lunghi, la secretaría de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, el subsecretario del área, Pablo Civalleri y el director de Juventud, Mariano Martina, quienes entregaron la colaboración de la comuna que asciende a 201.500 pesos para la residencia de la capital bonaerense y de 269.235 para la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ambos centros fueron creados con el objetivo de ayudar a los jóvenes que siguen carreras universitarias en esas ciudades y nuevamente el Municipio colabora con ellos, aportando los fondos necesarios para alquiler de las vivienda donde se alojan más de treinta estudiantes becados que eligieron carreras que no se encuentran entre las opciones que brinda la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Lunghi enmarcó estas ayudas en las políticas públicas del Tandil de la educación y el conocimiento. “Sabemos que el aporte del Municipio es fundamental para las chicas y los chicos que estudian en ciudades donde los alquileres son muy altos, porque les da la posibilidad de encontrar una oferta académica que hoy no está en Tandil; y posiblemente no hubiesen podido hacerlo sin el trabajo de los Centros y el aporte de la comuna”, aseguró.

“Conocemos del enorme potencial de nuestros jóvenes y como siempre apostamos a su desarrollo académico, para que puedan formarse y luego crecer profesionalmente. Su educación está íntimamente ligada con el desarrollo de nuestra ciudad”, agregó el intendente.

Marcieri por su parte destacó el trabajo de ambos Centros y el interés en cada caso de que se sumen nuevos estudiantes. Citba y CUT se suman a las tres casas del Municipio en la ciudad de Azul para los chicos que estudian las carreras de la Unicen en esa localidad.

“Todas estas acciones forman parte del programa Tandil Estudia, que venimos desarrollando desde hace varios años y que está destinado a jóvenes de la ciudad que tengan entre 14 y 30 años y se encuentren realizando estudios formales, ya sean secundarios, terciarios o universitarios”, agregó Civalleri.

Finalmente Martina recordó que “como parte del Programa Tandil Estudia también otorgamos ayudas económicas que se entregan por única vez o en forma mensual, así como en becas de fotocopia, que pueden ser utilizadas en el Centro de fotocopiado que funciona en la Dirección de Juventud. La beca de ayuda económica es abonada de manera mensual, desde abril a diciembre inclusive, a través de una tarjeta magnética de plan social, provista por el Banco Provincia”.

