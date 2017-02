Con presencia tandilense el seleccionado Juvenil ganó en su último amistoso

En la ciudad de Azul el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata disputó su último encuentro amistoso antes del Campeonato Argentino, fue triunfo 33 a 0 ante UROBA, para aguardar en dos semanas el debut ante Rosario.

El Trébol enfrentó a un rival que estará en Zona Ascenso y como se preveía pudo ganar con contundencia, aunque quedaron varias cosas por corregir de cara al Argentino.

En la primera parte el cotejo fue muy cortado, precisiones de un lado y del otro, hicieron que se disputaran varios scrums y no beneficiara a la continuidad del juego.

A los 14 minutos una buena acción de los backs hizo que el centro Joaquín Pérez Maraviglia definiera sin problemas y anotara el primer try del cotejo, para el 7 a 0.

En dos jugadas consecutivas, la velocidad del wing Pedro Hernández hizo estragos en la defensa de UROBA y por eso la primera parte culminó 21 a 0.

En el complemento los entrenadores optaron por hacer ingresar a varios de los 13 suplentes que hubo, para poder tener un mejor concepto de todos los jugadores y así fue como con una asistencia de Farisé, el fullback Martín Psenda llegó al cuarto try por la punta izquierda.

El propio “Batu” Farisé, quien reemplazó al capitán Porthé, se encargó con una magistral jugada personal, de burlar la defensa y anotar el último try del partido, sobre los 29 minutos del complemento.

Así pasó un nuevo amistoso para el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata, que tendrá un par de semanas de prácticas y el 11 de marzo visitará a Rosario, por la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil.

Síntesis:

UROBA (0): Alan Medina, Brian Vallesteros, Bartolomé Ledesma; Tomás Bonello, Tomás Taina; Lucas Lensina (C), Luciano Mastropierro, Juan Carmona; Wenceslao Ballerena, Ramiro Moñagorri; Manuel Ortiz, Tomás Mazza, Felipe Perdomo, Gonzalo Zapata; Lucio Donofrio.

Ingresaron: Paulo Ortega, Nicolás Lamberti, Juan Pablo Zielke, Juan Luzuriaga, Juan Paredes, Lucio Nemecio, Gino Ungaretti, Santiago Raimundo, Juan Di Napoli, Manuel Campagnole, Bautista Baez, Valentin Bigatti, Nazareno Bato, Alfonzo Meira.

Entrenadores: Eliseo Branca, Marcelo Valesani.

Mar del Plata (33): Santiago Bonavento, Simón Martinelli, Facundo Sansot; Manuel Fernández Montero, Felipe Lizarraga; Marco Aiello, Bautista Carman, Pedro Perenzin; Santiago Martínez Etayo, Juan Porthé; Pedro Hernández, Joaquín Pérez Maraviglia, Gustavo Teijeiro, Noe Palacios; Joaquín García Argibay.

Ingresaron: Martín Psenda, Pedro Haugaard, Mateo Arambarri, Francisco Giacobone, Bautista Farisé, Bautista Tejerina, Martín Leoz, Francisco Martinelli, Franco Pechia, Mateo Echecoin, Hugo Brogno, Bruno Pellegrini, Gaspar Jecklen.

Entrenadores: Fernando Reche, Guillermo Estavillo, Darío Silenzi, Sebastián Bisso.

Primer Tiempo: 14´ Try de Joaquín Pérez Maraviglia convertido por Joaquín García Argibay (MdP); 20´ Try de Pedro Hernández convertido por Joaquín García Argibay (MdP); 27´ Try de Pedro Hernández convertido por Joaquín García Argibay (MdP);

Segundo Tiempo: 12´ Try de Martín Psenda (MdP); 19´ Try de Bautista Farisé convertido por él mismo (MdP).

Referee: Jose Luis Iturralde .

Cancha: Remo de Azul.

Comentarios

