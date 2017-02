Bossio increpado por kirchneristas por votar el endeudamiento macrista

El diputado nacional Diego Bossio protagonizó un fuerte cruce con su ex compañeros de espacio Mariano Recalde y Gabriel Mariotto, al ser criticado por abandonar el Frente Para la Victoria y por haber apoyado medidas del gobierno de Mauricio Macri.

En el programa Mauro Viale, “La Pura Verdad2, de América TV, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas responsabilizó a Bossio por haber votado la mayoría de las leyes importantes para el Ejecutivo.

“Macri ganó las elecciones y había una necesidad de darle gobernabilidad”, se justificó Bossio.

“Vos cambiás de banderas por conveniencia y de principios con una rapidez que asusta”, le retrucó Recalde, quien también aprovechó la oportunidad para disipar las versiones que sostienen que La Cámpora “no militó” la candidatura de Daniel Scioli.

“Los que supuestamente no acompañábamos a Scioli, ahora que perdió, seguimos estando junto a Scioli”, expresó Recalde.

Tras ello, Bossio buscó correrse al afirmar que había que “empezar a encontrar puntos en común y resolver problemas de la Argentina”, a lo que el ex vice gobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, salió a responderle con una chicana: “vos encontraste puntos en comun con Macri”, arremetió.

Por último, el ex titular de Anses concluyó asegurando que “el atajo y la chicana no conduce a nada” y aseguró: “no quiero participar de un espacio político que tenga determinadas improntas, no me siento cómodo”.

