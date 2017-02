Nueva movida de vecinos que no quieren la termoeléctrica en Barker

El viernes pasado, los vecinos y las vecinas preocupadas por la instalación de la termoeléctrica se volvieron a encontrar en la rotonda en la entrada de Barker. “Con el pretexto de una mateada nos autoconvocamos alrededor de las 18:30hs y luego de unas breves palabras pusimos manos a la obra”, refirió uno de los manifestantes.

Agregaron que dejaron varias banderas con leyendas bien grandes que pueden leerse desde la ruta, “con el objetivo de que la gente tome conciencia de lo que significa esta instalación, de hecho, se taparía el hermoso paisaje en la entrada donde queda de fondo el Cerro El Sombrerito”.

“Ahora podrá verse desde la ruta algunos de nuestros fundamentos por los cuales le decimos NO a la central termoeléctrica, como: ¿de qué te sirve el “trabajo” sin salud?, ¡probá contar billetes sin respirar! ¡con lluvia ácida no hay frambuesa que aguante!”, agregaron los autoconvocados.

Agregaron que “con una organización interna dividida en comisiones, desde la asamblea seguimos trabajando arduamente para impedir que la central termoeléctrica se instale”.

“No somos ambientalistas de turno, como dijo un concejal, somos vecinas y vecinos de toda la cuenca del Claromecó que no queremos este tipo de instalaciones, que al contrario, queremos formar parte de un proyecto energético integral que tome al tema como una necesidad y un derecho ciudadano y no que sólo pretenda hacer de ello un gran negocio a costas de la salud y la pérdida de soberanía de la gente”, manifestaron más adelante.

Por último convocaron a“una próxima asamblea el viernes 03 de marzo a las 18hs en el predio donde pretende instalarse la central, intersección entre la ruta 74 y 80”.

Comentarios

Comentarios