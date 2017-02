El rojinegro se quedó con el clásico al superar a Ferro

El equipo de Gerardo Villar superó por 2 a 1 a los tricolores en un cotejo disputado anoche en el estadio Dámaso Latasa. Federico Irureta, en contra, y Juan Turri señalaron los goles del ganador. Mientras que para el dueño de casa descontó Franco Reynoso.

Independiente se quedó con una merecida victoria como consecuencia del gran desempeño realizado en la etapa inicial para superar por 2 a 1 a Ferro, en condición de visitante, en un cotejo válido por la cuarta fecha del Federal C de fútbol.

Los rojinegros estuvieron muy ordenados en todas sus líneas, manejaron correctamente el balón y jugaron toda la primera etapa en campo rival ante un adversario que no podía elaborador juego de ninguna manera.

Una mala salida de Irureta, cuando recién iban 2´, fue capitalizada por el atacante Lucas Porta que definió de media distancia pero su remate se fue por encima del travesaño. Un rato después, desde afuera del área, probó Trasante y el balón terminó en el tiro de esquina.

El dominio seguía siendo del visitante que estuvo cerca de abrir el marcador cuando Gogna ganó en las alturas y metió un cabezazo que paso cerca del palo de Irureta. El golero tendría que volar para quedarse con un remate de Rodríguez Farías.

El elenco de Gerardo Villar estaba muy cerca de ponerse en ventaja pero no acertaba en el ataque. Juan Turri, tras asistencia de Trasante, quedó en una inmejorable posición ante Irureta pero el palo le negó el gol al delantero.

Hasta que cuando iba media hora de juego, Matías Petersen, en una gran maniobra individual, llegó al área y definió por encima del arquero. Irureta, molestado por Aranda, trato de retroceder para impedir el tanto pero terminó mandando el balón al fondo del arco para el 1 a 0 de la visita.

Sobre el final, el arquero del tricolor tuvo una gran atajada para sacarle un cabezazo a Sebastián Baquero. Con este panorama, el rojinegro se iba muy tranquilo al descanso ya que ganaba bien y tenía un correcto funcionamiento colectivo ante un Ferro que tuvo una tarea muy pobre en ese segmento del juego.

En el complemento, el local intentó cambiar un poco las cosas con los rápidos ingresos de Fernández y Auce en lugar de Paz y Silva, respectivamente. Los de la estación tuvieron un poco más el control del balón pero les faltó profundidad como para inquietar a Casas.

Los orientados por Lucas Rodríguez estuvieron cerca de empatarlo cuando Sequeira, dentro del área, se perdió una oportunidad clara. Un rato después, Ruiz sacó un buen cabezazo que paso cerca del arco rojinegro.

Sin embargo, en una buena jugada colectiva, Independiente le daría un nuevo golpe a Ferro. Gutiérrez asistió a Turri quien luego de ingresar al área fusilo de zurda a Irureta para estampar el 2 a 0.

Los locales tuvieron una rápida respuesta para llegar al descuento. Auce metió un tiro libre al área rival y allí apareció Reynoso ganando por arriba para cabecear y conseguir el descuento. Los minutos finales serían intensos aunque la visita contaría con las mejores opciones para liquidar el juego.

Gutiérrez lo volvió a tener al ganar por la derecha pero Irureta volvió a salvar al tricolor. Rodríguez Farías, tras centro de Kruger, cabeceó y el balón paso cerca del palo derecho. Mientras que el golero local le volvería a ganar el duelo a Gutiérrez al sacarle un violento disparo al volante rojinegro.

Independiente tuvo una buena actuación colectiva para quedarse con el clásico y alimentar la ilusión de clasificar a la siguiente instancia del torneo.

FERRO 1 – INDEPENDIENTE 2

Ferro (1): Federico Irureta; Germán Paz, Emiliano Aranda, Juan Rife, Gonzalo Herrera; Mauro Ruiz Sánchez, Matías Southwell, Guillermo Ruiz, Maximiliano Corrado; Luciano Sequeira y Luciano Silva.

DT: Lucas Rodríguez.

Independiente (2): Gonzalo Casas; Matías Petersen, Sebastián Baquero, Matías Gogna, Gerardo Kruger; Mariano Rodríguez Farías, Nicolás Trasante, Rodrigo Baquero, Matías Gutiérrez; Lucas Porta y Juan Turri.

DT: Gerardo Villar.

Arbitro: Matías Picot.

Cancha: Estadio Dámaso Latasa.

Amonestados: Aranda, Paz (F). S. Baquero, R. Baquero (I).

Cambios: Fernández x Paz, Auce x Silva y Reynoso x Sequeira en Ferro. Heredia x Porta y Tello x Turri en Independiente.

Goles: PT 30´ Irureta e/c (I). ST 27´ Turri (I), 31´ Reynoso (F).

