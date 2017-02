Mejor amigo de Temer acusa al jefe de gabinete por haberlo usado para distribuir coimas de Odebrecht al PMDB

El mejor amigo y ex asesor oficial del presidente brasileño Michel Temer,

el abogado José Yunes, reveló hoy que confesó ante la justicia que sirvió,

sin saberlo, como un distribuidor de la corrupción pagada por la

constructora Odebrecht al actual jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y al ex

presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso en la Operación

Lava Jato.

La bomba lanzada por Yunes, quien en diciembre renunció al cargo de asesor

de Temer luego de que un ejecutivo de Odebreht delatara que el presidente

le pidió en 2014 unos 3 millones de dólares para campañas de su partido,

preserva al mandatario y echa las responsabilidades por el flujo de dinero

ilegal en el jefe de gabinete.

En las revelaciones que hizo al diario Folha de Sao Paulo y la revista

Veja, Yunes dijo que en 2014 fue “mula” (como se califica a los

entregadores de drogas) del jefe de gabinete, porque distribuyó, sin

saberlo, sobres que contenían cientos de miles de dólares de los sobornos

de Odebrecht.

El contexto es el siguiente: Claudio Melo Filho, ex ejecutivo de Odebrecht,

delató a Temer por pedirle al titular de la empresa, Marcelo Odebrecht, hoy

preso y condenado, el equivalente a 3 millones de dólares para la campaña a

gobernador del estado de San Pablo del dirigente industrial Paulo Skaf,

titular de la entidad Fiesp y del Partido del Movimiento de la Democracia

Brasileña (PMDB).

Melo Filho reveló que parte del dinero -cuatro millones de reales, 1, 3

millón de dólares- pedido por Temer fue llevado a la oficina que tiene

Yunes en el exclusivo barrio de Jardim Europa, San Pablo. Ahora Yunes

confirma la versión pero dice que apenas recibió y entregó documentos, sin

saber lo que había adentro de los sobres.

El caso abre un capítulo más en el escándalo que se multiplica en el

Petrolao y sobre todo con la delación de los 77 ejecutivos corruptores de

Odebrecht.

El jefe de gabinete de Temer ha sido el blanco de Yunes, amigo desde hace

cinco décadas del actual presidente. “Padilha me llamó por teléfono

diciendo que una persona iba a dejar un documento en mi oficina y que luego

otra lo retiraría. Yo dije que podía, somos personas de buena relación en

el PMDB”, contó Yunes.

El amigo de Temer dijo que los sobres no parecían contener milllones de

dólares o de reales como dijo el delator de Odebrecht.

Pero entre sus revelaciones aparece en la trama de Odebrecht el ex

presidente de Diputados Cunha, responsable por haber llevado adelante la

oposición a DIlma Rousseff y el juicio político que finalmente destituyó a

la presidenta y permitió el ascenso de Temer.

La persona que dejó el sobre fue nada menos que Lucio Bolonha Funaro, el

recaudador de Eduardo Cunha en las empresas estatales y privadas que

sobornaban al diputado para conseguir leyes en el Congreso. Funaro, al

igual que Cunha, está preso.

El mejor amigo del presidente Temer reveló que Funaro le dijo que el dinero

era para “financiar a 140 diputados para que Cunha fuera presidente de la

Cámara de Diputados”.

Funaro dejó el sobre con la secretaria de Yunes y luego otra persona lo

retiró.

El jefe de ministros Padilha dijo desconocer, según Veja, a Funaro, y la

historia narrada por Yunes.

Yunes dijo que su revelación buscaba aclarar las denuncias contenidas en la

delación de Odebrecht para salvar su honra y además subrayó que Temer “no

teme” a las confesiones de los corruptores de Odebrecht que están en poder

de la corte suprema.

Durante su detención en Curitiba, estado de Paraná, Cunha intentó citar a

Temer como testigo y pidió que cite si alguna vez el doctor Yunes, el mejor

amigo del presidente, había recibido dinero ilegal para el PMDB, pero esa

maniobra fue interceptada por el juez Sergio Moro, que dijo que el ex

diputado intentó manipular el expediente involucrando al jefe del Estado.

