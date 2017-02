La titular de Ctera defendió el paro docente y dijo que el Gobierno “no se está dando cuenta que hubo aumentos de todo”

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera),

Sonia Alesso, defendió hoy el paro docente lanzado ayer para el 6 y 7 de

marzo próximos en todo el país y sostuvo que “el gobierno nacional no se

está dando cuenta que hubo tarifazos fatales, aumentos de todo”, al

rechazar la oferta oficial de un 18% en Buenos Aires y remarcar la

necesidad de una paritaria “para recomponer” el poder adquisitivo de los

maestros.

En diálogo con radio La Red, la dirigente rosarina destacó además la

importancia de la realización de la paritaria nacional docente que no fue

convocada por el Gobierno y que es uno de los motivos de la medida de

fuerza.

“Nadie habla de dónde está (el ministro de Educación de la Nación) Esteban

Bullrich que no pide paritaria a nivel nacional”, dijo Alesso, y señaló que

la paritaria federal “establece un piso por debajo del cual no puede estar

ninguna jurisdicción” y también “fondos federales para las provincias de

más bajos recursos o donde los maestros tenían peores salarios”.

En ese sentido, remarcó que la ley nacional de Educación es “una ley de

igualación de derechos, profundamente federal”.

“Por eso la peleamos y defendemos tanto. Además, establece el Fonid, el

fondo nacional de incentivo docente y fondos educativos que van a las

provincias”, agregó.

La titular del gremio más numeroso de los docentes a nivel nacional

cuestionó que “la Nación está desinvirtiendo en el financiamiento educativo

federal, no solo para salarios. Ya el año pasado se invirtió menos en el

fondo compensador”, añadió.

Además de reclamar la convocatoria a la paritaria nacional, Alesso

descalificó la oferta del 18% en cuatro cuotas impulsada en la provincia de

Buenos Aires y se manifestó sorprendida con las declaraciones de los

ministros de Educación y de Economía provinciales que criticaron la medida

gremial.

“¿A qué argentino le puede explicar un ministro que 250 pesos de aumento

está bien? ¿En qué cabeza? Lo que es bestial es que tengan esa agresión con

los maestros, sin darse cuenta lo que está pasando, hay un rechazo”,

disparó.

“Yo recorrí las provincias, las escuelas para debatir el tema. El Gobierno

no se está dando cuenta de que ha habido tarifazos fatales, de que ha

habido aumentos en todo. No convocar una paritaria y no discutir en serio

una recomposición salarial que recomponga lo que se perdió es una

barbaridad”, concluyó.

