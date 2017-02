Cristina pidió a sus seguidores que el 7 de marzo marchen con la CGT y no con ella a Comodoro Py

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió hoy vía Twitter a sus seguidores

que “hagan que el Gobierno vea al Pueblo” y los instó a que “marchen junto

a los trabajadores y trabajadoras” en la movilización convocada por la CGT

para el 7 de marzo próximo, día en el que la ex mandataria deberá

presentarse ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Los

Sauces.

“El 7, yo lo veo a Bonadío, pero por favor… Ustedes hagan que el Gobierno

vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras”, escribió

la ex jefa de Estado en su cuenta de la red social Twitter esta mañana, al

confirmar que “como siempre” concurrirá a los tribunales de Comodoro Py y

agradecer la convocatoria de algunos sectores para acompañarla ese día.

“Ayer la entrañable Hebe, convocando a movilizar con un video. Miren… el

7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero… junto a los

trabajadores. La gente esta muy mal. No llega a fin de mes. Siguen

despidiendo obreros y cerrando fábricas”, agregó frente a lo que definió

como “muy grave lo que le está pasando al Pueblo Argentino”.

Y continuó: “Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están

tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas,

colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper

azotan los bolsillos de los argentinos”.

Frente a esta situación, la ex mandataria reflexionó: “Poner la energía y

las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadío, no vale la

pena”.

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Twitter poco antes del

inicio de la reunión del justicialismo bonaerense en San Vicente donde los

distintos sectores del peronismo provincial acordarán su participación en

la movilización del 7 de marzo convocada por la central obrera.

Comentarios

