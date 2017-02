“Con este grupo voy a la guerra”, dijo el DT de Atlético Tucumán tras clasificar a la fase de grupos de la Libertadores

El entrenador de Atlético Tucumán, Pablo Lavallén, exultante por el

histórico momento que atraviesa al club con su acceso a la fase de grupos

de la Copa Libertadores de América, se mostró orgulloso de sus jugadores y

subrayó que con ellos va “a la guerra”, luego de la victoria sobre Junior

de Barranquilla, de Colombia, por 3-1.

“Con este grupo voy a la guerra. Estoy orgulloso porque no sólo juegan

bien, sino que también dieron una demostración de personalidad y carácter”,

expresó Lavallén luego de la victoria del “Decano” que revolucionó a media

provincia de Tucumán.

Atlético Tucumán, que había perdido en Colombia por 1-0 la semana pasada,

revirtió la serie como local y se instaló en la fase de grupos.

El próximo compromiso será el 8 de marzo como local del Palmeiras, de

Brasil, en la fecha inicial del Grupo 5 que completan Peñarol de Uruguay y

Jorge Wilstermann de Bolivia.

“Siento orgullo de encabezar este plantel de hombres y jugadores con un

hambre increíble. No es fácil asumir este tipo de partidos, pero lo fuimos

sacando adelante y terminamos ganando merecidamente”, añadió Lavalleń,

ex entrenador de San Martín de San Juan.

“Si bien jugar la Copa Libertadores es un regalo para nosotros y debemos

disfrutarlo, no tenemos que sacar la mirada del principal objetivo que es

mantenernos mucho tiempo en Primera División, así que ese será un objetivo

importante también”, añadió el DT, de 44 años.

“Creo que nos irá muy bien en la fase de grupos. Enfrentaremos a tres

rivales muy duros, exigentes, pero considero que el plantel está

preparado”, adelantó el entrenador del “Decano”.

Por su parte, el veterano arquero Cristian Lucchetti, nacido en Mendoza

hace 38 años, confesó que lloró después de haber obtenido la clasificación.

“Lloré cuando vi a los hinchas festejar y a mis compañeros felices por

haber logrado algo histórico para el club pero fundamentalmente porque la

venimos pelando desde hace tiempo y no es lo mismo jugar la Libertadores

con Atlético que hacerlo con Boca, Banfield o Santos Laguna”, indicó el ex

arquero de esos tres equipos, quien se lució cuando tapó un remate con

destino de gol del colombiano Robinson Aponzá sobre el final del partido,

que hubiera significado la eliminación.

“En lo personal, este club significa mucho para mi y por eso digo que viví

una noche soñada”, señaló el capitán del equipo tucumano.

El plantel dispondrá de un breve descanso y luego comenzará a pensar en la

reanudación del torneo de Primera División, posiblemente el primer fin de

semana de marzo, donde enfrentará a Sarmiento de Junín, y en la fase de

grupos de la Libertadores ya que el 8 de marzo jugará ante el Palmeiras.

