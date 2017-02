A un mes de la asunción de Trump, la palabra impeachment sobrevuela Washington

Hace más de dos años, cuando era un famoso magnate inmobiliario que sólo se

acercaba al mundo de la política a través de donaciones electorales, Donald

Trump publicó un tuit contra Barack Obama que hoy lo atormenta: “¿Es

posible enjuiciar políticamente a un presidente por grave incompetencia?”

Trump no había cumplido su primer mes en la Casa Blanca, cuando la palabra

impeachment comenzó a multiplicarse en los medios dentro y fuera del país,

hasta llegar a convertirse en un fantasma que ya ni oficialistas ni

opositores pueden ignorar.

“Ningún presidente enfrentó alguna vez el nivel de falta de respeto con que

se trata al presidente Trump (…) y ahora la élite liberal está pidiendo

su impeachment…EN SU PRIMER MES”, advirtió un Comité Nacional

Republicano del Senado en un mail interno, filtrado por el portal de

noticias politico.

Sin embargo, no todos coinciden en que Estados Unidos está viviendo un

momento de crispación política inédito.

“Al igual que con Bill Clinton, hay personas que piden un impeachment desde

el día uno de su gobierno. Hay personas que odian a Trump y ven en todo lo

que hace una base para el impeachment. Clinton empezó de la misma manera”,

recordó en diálogo con Télam Michael Gerhardt, profesor de la Universidad

de Carolina de Norte y autor del reconocido libro sobre el tema “El proceso

federal de impeachment”.

Para los detractores de Trump los motivos sobran: conflictos de intereses

con sus empresas y las de su familia, su presunta relación oculta con Rusia

y las sospechas de traición, o sus políticas abiertamente racistas, como la

de vetar el ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana.

Pese a las quejas y las denuncias del oficialismo, una de las primeras

voces que rompió el tabú y llamó sin tapujos a un juicio político contra

Trump fue nada menos que un republicano.

La semana pasada, un juez de Apelaciones de Ohio, jubilado y un declarado

votante republicano, Mark Painter, escribió una columna de opinión en un

diario de su ciudad, Cincinnati, para ofrecer sus servicios al congresista

federal de su distrito para redactar y presentar un proyecto de ley que

impulse formalmente un impeachment contra el flamante presidente.

“En ningún momento, excepto por nuestra era posfactual, un funcionario,

mucho menos un presidente, podría salirse con la suya con cualquiera de las

decenas de cosas increíblemente ilegales que ha hecho hasta ahora Trump.

Debería abandonar el cargo de inmediato”, escribió Painter en su columna.

“Quién sabe qué pasará después. Cada día es una nueva pesadilla (…) Trump

debe ser sometido a un juicio político y removido lo más rápido posible.

Pero sólo el Congreso puede iniciar el proceso”, agregó el juez retirado.

Sólo unos días antes, la consultora Public Policy Poling había advertido

que la sociedad estadounidense estaba dividida frente a un eventual

impeachment, 46% a 46%. Pero el apoyo a un juicio político contra Trump

había crecido 11 puntos porcentuales de una semana a otra, según su

estudio.

De repente, los llamados a impulsar o, al menos, a ponderar un impeachment

comenzaron a multiplicarse en Washington y en el resto del país.

Una petición online en la plataforma de Change.org rápidamente sumó más de

650.000 firmas; un candidato demócrata de California a la Cámara de

Representantes federal creó un PAC -un comité de financiación electoral

extrapartidario- bajo el nombre de Liderazgo para Someter a Juicio Político

a Trump, y la ciudad de Richmond, de ese mismo estado, aprobó unánimemente

esta semana una resolución para pedirle a la cámara baja federal que inicie

un impeachment.

En paralelo, decenas de diarios, revistas y medios electrónicos publicaron

notas explicando cómo es el proceso de un impeachment presidencial, sus

causales y reglas.

El alerta periodístico fue masivo y alcanzó inclusive a medios como la

revista de moda para adolescentes Teen Vogue.

La revista explicó de manera muy clara que las únicas razones para que la

cámara baja del Congreso en Washington apruebe un juicio político contra un

presidente en funciones es si lo acusa de “traición, corrupción u otros

crímenes y delitos importantes”, según la Constitución.

También recordó que la Cámara de Representantes sólo aprobó dos juicios

políticos en su historia: a Andrew Johnson en 1868 y a Bill Clinton en

1998. En ambos casos, el Senado los absolvió.

Cada día que pasaba el debate crecía más en los medios y en las redes

sociales, y finalmente se instaló en el seno del opositor Partido Demócrata

y en el Congreso.

Tres congresistas demócratas considerados parte del ala progresista del

partido -la californiana Maxine Waters, el representante de Maryland Jamie

Raskin y el tejano Joaquín Castro- abrieron la discusión pública en el

corazón político de Estados Unidos.

Waters dijo a la prensa que su “mayor deseo es conducir a Trump derecho

hacia un impeachment”.

“Yo no pedí un juicio político aún. Él lo está haciendo solo”, aclaró la

dirigente afroestadoundiense, quien también contó que recibe mensajes de

muchos ciudadanos que le preguntan: “¿Qué vamos a hacer con un presidente

que actúa de la manera en que está actuando?”

El debate en los pasillos del Congreso se calentó tanto que fueron los

propios demócratas los que salieron a intentar calmar los ánimos. Sumidos

en una incomodidad innegable, instalaron la expresión “la palabra con i”

para referirse al impeachment.

“Clinton tenía un fuerte apoyo dentro de su partido que nunca decayó. Trump

tiene un fuerte apoyo de algunos distritos que no muestra señales de

flaquear. Sin un quiebre o un debilitamiento del partido del propio

presidente en referencia al juicio político, el impeachment tiene pocas

posibilidades de éxito bajo nuestra constitución”, opinó Gerhardt.

La mayoría de los analistas estadounidenses coincidieron en las últimas

décadas que Clinton, aún en su peor momento político, mantuvo el apoyo

mayoritario de su partido gracias a la buena situación económica que

atravesaba el país.

Queda por ver si en los próximos cuatro años Trump puede “hacer grande a

Estados Unidos de vuelta”, como prometió, y gobernar cómodo, cobijado por

una economía en crecimiento.

