Si la provincia no mejora la oferta salarial docentes no iniciarán el ciclo lectivo

Docentes enrolados en SUTEBA, FEB y UDOCBA concretaron ayer una radio abierta en el centro de la ciudad para visibilizar el reclamo de los trabajadores de la educación y destacaron que si la Provincia no mejora la oferta salarial del 18% no comenzarán las clases el 6 de marzo.

Hugo González de SUTEBA, dijo en declaraciones a AM1560 que “estamos realizando una radio abierta de cara a la comunidad, explicándole la situación que estamos atravesando en el sector para que quede bien en claro cuál es la posición de los seis gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires”.

“Es una actividad conjunta en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires y la verdad que lamentablemente estamos diciendo lo que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y no se hace cargo del recorte que estuvimos sufriendo este año en 16.533 millones de pesos menos en una discusión salarial que ellos dicen estar abiertos al diálogo, pero el diálogo realmente no existe. Vamos a una mesa y encontramos una postura cerrada con propuestas que las anticipan primero por los medios y después nos convocan y lo más lamentable es que esa propuesta no refleja la situación que estamos atravesando, no da respuesta lo que estamos atravesando los trabajadores de la educación”.

“Un 18% en cuatro cuotas como nos ofertaron es algo que no podíamos aceptar y que no vamos a aceptar de ninguna manera porque la realidad que tenemos los trabajadores, no solo los docentes, sino también el conjunto de los trabajadores hoy en la Argentina. Esa propuesta no nos da respuesta”, graficó.

Al ser consultada la secretaria General de Udocba, Rita Zubillaga sobre el haber inicial de un docente, indicaron que “si es un maestro de grado 9.800 pesos, en realidad los preceptores ganan menos. Los profesores dependen de sus horas, generalmente tienen que tener completa su carga horaria; muchos no lo tienen por lo que ganan mucho menos, pero lo importante es que de ese sueldo la mitad es en negro”.

“Eso significa que por más que se vea reflejado en el recibo de sueldo está compuesto por un básico y bonificaciones. Desde UDocba es una lucha que tenemos desde hace bastante es que esas bonificaciones pasen al básico y se blanquee nuestro sueldo como decía el compañero desde la asamblea que hemos tenido en los establecimientos no se acepta ese 18% y más inaceptable que sea en cuatro cuotas”, destacó.

A su vez la referente de la FEB, se refirió al recorte del financiamiento educativo “que hayan recortado esa cantidad de millones significa que va a repercutir en la calidad educativa e impacta en nuestro sueldo. Se ha luchado siempre por infraestructura escolar, mejoras edilicias, con los comedores escolares, con mejores medidas de seguridad para docentes y alumnos y eso no se está cumpliendo. Hoy la propuesta del gobierno es inadmisible. Nosotros no la contemplamos y veremos a esperar mañana (por hoy) a ver qué pasa”.

Por su parte González expresó que si en la reunión de hoy no se modifica el panorama, “vamos a un no inicio de clases. Desde el 13 que volvimos a las escuelas el debate que se está dando es de hacer una medida contundente, de no iniciar el ciclo lectivo y seguir haciendo acciones. Históricamente en la Provincia hemos hecho muchísimas acciones y vamos a seguir haciendo en el marco de unidad que estamos teniendo los seis gremios de la Provincia no es menor. Creo que el gobierno tiene que entender que lo planteado por los gremios es lo que plantean los afiliados”.

Comentarios

Comentarios