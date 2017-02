Para Agustín García Basso “es raro entrenar y no tener un objetivo fijo”

El aurinegro sigue sumando amistosos y minutos de fútbol de cara a lo que será el regreso a la B Nacional que está estipulado para los primeros días de marzo. Mientras tanto el cuerpo técnico busca optimizar los recursos que le permitan tener un mejor funcionamiento de cara a la segunda mitad de la competencia.

El lateral Agustín García Basso ha sido un importante elemento en la defensa y uno de los jugadores más regulares del equipo en la divisional. En la pretemporada sigue siendo titular en su puesto de lateral por la izquierda, posición que le permite tener una buena visión panorámica sobre el rendimiento colectivo de Santamarina.

El martes, en una calurosa tarde, el futbolista habló con LA VOZ después de la igualdad 2 a 2 ante Villa Mitre. “Tuvimos un partido muy duro ante un rival que realmente me sorprendió. Esto sirve en todos los aspectos y esperemos que el técnico haga un buen análisis de esta producción. Siempre se pueden sacar cosas buenas y malas en este tipo de partidos”, arrancó diciendo el ex Sportivo Belgrano.

Más tarde aseguró que “tuvimos algunos pasajes interesantes, sumadas a algunas sociedades que se están encontrando. Quizás el clima no nos ayudo demasiado debido a que estaba muy pesado para jugar pero igualmente todavía tenemos tiempo para seguir trabajando y mejorando cosas”.

El ex Boca Juniors también habló sobre la larga espera por el reinicio a la competencia al señalar que “es algo que nunca había pasado. Es raro entrenar y no tener un objetivo fijo debido a que no sabemos cuando comenzará el campeonato. Los jugadores estamos en el medio de esta situación pero le estamos metiendo mucha garra para arrancar de la mejor manera”.

“Cuando arranque el campeonato se sabe que vamos a tener que jugar domingo y miércoles, sin mucho descanso en el medio. Tenemos que estar preparados para lo que se viene y quizás nos tocará vivir más arriba de un colectivo que en nuestras casas pero es nuestra profesión”, afirmó el deportista del elenco aurinegro.

Consultado sobre la deuda que la dirigencia mantiene con el plantel, García Basso comentó que “es un tema que esta bastante complicado y el capitán es quien se encarga de conversar con los dirigentes. Esas cosas son preferibles hablarlas del vestuario para adentro y, por respeto, es mejor que no se sepan. Ya veremos que sucede y esperemos que se pueda solucionar prontamente”.

Igualmente se encargó en aclarar que “los representantes nos ayudan en muchos casos y varios jugadores quizás han tenido que salir a trabajar porque tienen familia. Uno se las rebusca para ir llevando la situación que es límite y espero que se solucione rápidamente”.

LUCAS ACEVEDO SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO REFUERZO

Desde ayer el defensor Lucas Acevedo se encuentra en Tandil trabajando con el plantel aurinegro. El futbolista, que llegó desde Ferro, es el primer refuerzo del elenco aurinegro.

El experimentado deportista llega para cubrir la salida de Martín Aguirre y ya conoce al técnico Héctor Arzubialde debido a que lo había tenido en su antiguo paso por Estudiantes de San Luis.

