Un accidente obligó a suspender la inauguración del nuevo playón del Club Ferro

Una persona que sufrió un fuerte golpe en la cabeza cuando colaboraba con la entidad en la colocación de las luces del flamante playón polideportivo “tricolor”, fue la causa por la que la comisión directiva decidió postergar la presentación del nuevo espacio.

Un hombre de unos 50 años, ofreció su colaboración con la institución para colocar las luminarias en el predio del playón que se presentaría este miércoles por la tarde, y se encontraba en esa tarea, alrededor de las 13 horas, cuando por causas que se desconocen, cayó al vacío desde uno de los techos, impactando fuertemente con su cabeza contra el piso.

De inmediato fue asistido y trasladado al Hospital Santamarina, donde permanece internado en Terapia Intensiva, aunque está en observación y se encontraría fuera de peligro.

Diego Jurrita, dirigente de la entidad ferroviaria, contó a La Voz que se trata de “un familiar de un socio que se ofreció gentilmente a dar una mano para terminar la colocación de las luminarias, para presentar el playón polideportivo”.

Ante la desgraciada situación del accidente, Jurrita explicó que “como comisión directiva decidimos postergar la actividad, porque no sabíamos cómo iba a estar esta persona y no nos pareció adecuado hacer acto alguno hasta no saber que estaba bien. Por suerte ya nos dijeron que está fuera de peligro y solo sigue en observación”.

El dirigente de Ferro anticipó que aún no hay nueva fecha para la inauguración del polideportivo, aunque psoiblemente sea la semana entrante.

