Elisa Carrió le pidió perdón al titular del ANSES por amenazar con reclamar su renuncia

La líder de la CC-ARI, que la semana pasada explotó en el Congreso al conocerse un recorte a los aumentos jubilatorios, se disculpó con Emilio Basavilbaso.

Elisa Carrió le pidió perdón hoy al titular de ANSES, Emilio Basabilvaso, por haber amenazado con reclamar renuncia en medio de la caliente sesión extraordinaria de la semana pasada cuando se conoció que se había realizado un recorte en el porcentaje del aumento jubilatorio que terminó en una nueva marcha atrás del Gobierno de Mauricio Macri.

“Es deber de una persona de bien reconocer un error, perdón Emilio Basavilbaso, no fue tu culpabilidad, ni responsabilidad”, expresó a través de su cuenta de Twitter la diputada de Cambiemos.

Siete días atrás, Lilita había hecho saber su descontento con la decisión oficial de modificar el porcentaje de aumento jubilatorio. Aquel miércoles, Anses había informado que la suba de jubilaciones iba a ser del 12,65% y no de 12,96% como estaba previsto, es decir, 0,31 puntos de diferencia. Ese nuevo cálculo implicaba unos 3.000 millones de pesos menos para jubilados y beneficiarios de las asignaciones familiares.

Esas décimas de diferencia fueron el detonante de la bronca de Carrió que pidió la palabra a través de una cuestión de privilegio en Diputados y sentenció: “Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley, y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización”, dijo golpeando su dedo contra el escritorio.

“Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar la pelea”, había prometido. “La torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación”, sostuvo entonces.

También había decidido ironizar sobre una frase del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que dijo que la discusión se reducía a 20 pesos de diferencia: “Para un rico 20 pesos no es nada, para un jubilado es mucho”, lo cruzó..

Ya con la medida anulada por Mauricio Macri, llegó el momento de las disculpas de Lilita con el jefe de Anses. “Le pidió perdón porque él no fue el responsable del cambio en el cálculo”, confiaron a Clarín cerca de la diputada que con esa respuesta le puso punto final a la polémica.

