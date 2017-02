El Intendente firmó contratos para iniciar obras en otras dos instituciones educativas

Esta mañana el intendente Miguel Lunghi firmó los contratos que permitirán iniciar dos importantes obras en la E.S.E.A. Nº 1 (ex Polimodal) y en la Escuela Secundaria Técnica Nº1 Brigada Aérea. Se trata de la refacción integral de la galería perimetral, en la primera institución y del recambio del techo de fibrocemento por chapa en el segundo.

Ambas intervenciones son llevadas adelante por el Municipio a través del Fondo de Financiamiento Educativo del Estado provincial y requieren una inversión superior a un millón cien mil pesos.

El jefe comunal estuvo acompañado por la directora del ex Polimodal, Nancy Maza, el director de Compras, Leandro Donato y Mario Quaranta, responsable de la empresa constructora que realizará las dos obras.

El Jefe comunal reiteró la importancia de contar con una herramienta como el Fondo de Financiamiento Educativo para poder agilizar las refacciones y trabajos más complejos en colegios, escuelas y jardines de infantes y celebró la contratación por parte del Municipio de arquitectos que realizan un seguimiento de las obras.

“Muchas veces las urgencias de las obras no pueden esperar a que vengan a Tandil profesionales de Provincia, por eso es tan importante contar con el Fondo y los especialistas, especialmente a pocos días de comenzar un nuevo ciclo lectivo”, aseguro Lunghi.

“Consolidar el Tandil de la educación y el conocimiento es un trabajo integral, que llevamos adelante con políticas públicas destinadas a los estudiantes, como el PASE, los programas de becas, las ayudas para la vivienda de jóvenes que estudian fuera de Tandil, la provisión de wifi gratuito en las escuelas o los programas de apoyo escolar, entre otras cosas. Pero también se hace con obras como estas que permiten mejorar los espacios donde conviven los docentes y los chicos”, agregó.

La inversión necesaria para los trabajos asciende a los 409 mil pesos para la obra en el ex Polimodal y de 736.960 para la Escuela Técnica Nº1 y ambos trabajos comenzarán en los próximos días.

Estas intervenciones forman parte de la etapa inicial de obras previstas en instituciones educativas que requieren ser ejecutadas con celeridad para evitar que corra riesgo el inicio de clases, de las que ayer brindaron detalles el secretario de Gobierno Oscar Teruggi y el presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros.

Se trata de catorce refacciones que en algunos casos están finalizadas, otras en proceso avanzado de ejecución y otras fueron llamadas a licitación. Ente ellas se encuentra la culminación del SUM y dos aulas con patios internos y patio exterior del Jardín de infantes 917.

También la ejecución a nuevo de los sanitarios de ambas plantas y de docentes de la Escuela Primaria N°1 y el reemplazo de las puertas en las salas y el comedor de la Escuela Secundaria 17, que en los dos casos llevan una ejecución del 80 por ciento.

Otra de las obras es la realizada en la Primaria 65 del Paraje El Remanso, que requirió el reemplazo del techo de chapa y aislación en toda la escuela, tareas prácticamente finalizadas. Por otro lado señaló que la obra que permitirá levantar el cerco olímpico con muro de quince centímetros y reparación de carpinterías en la Secundaria 7 del barrio Arco Iris está en proceso de licitación.

En las primarias 53 y 8 se ampliará un aula y la dirección, en el primer caso incluirá el tratamiento en el patio del frente y en el segundo se incluirá una rampa de acceso. Las dos iniciativas están en pleno proceso de licitación.

Lo mismo ocurre con las secundarias 14 y 1, en las se ampliarán dos aulas debido al aumento de la matrícula y la primaria 42 donde se realizará la instalación del gas y los artefactos correspondientes, con intervención de la empresa Camuzzi.

Además se encuentran en plena etapa de proyección las obras necesarias en la secundaria 8, que requiere un cerramiento perimetral y aberturas nuevas y en el CER 1 de Gardey, donde se ampliarán dos aulas entre otras intervenciones.

