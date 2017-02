Dujovne: “Somos optimistas en que se va a alcanzar la meta de inflación de 17% este año”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confió en que el ritmo de aumento de precios hacia fin de 2017 va a ser “mucho más bajo que el actual”. Además reafirmó la meta de déficit fiscal del 4,2%

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a los números de déficit fiscal, supuestos de crecimiento e inflación, y la situación del empleo en la Argentina.

“Somos muy optimistas y creemos que el Banco Central va a cumplir su meta del 17%”, consideró Dujovne. “No podemos dejar de mirar el comportamiento diferencial que hubo en 2016 en el primer semestre y el segundo semestre”, acotó.

Al respecto explicó que “en el segundo semestre la inflación anualizada se ubicó en el 18%, casi en la meta del Banco Central”, en contraste con el 50% anualizado que registraron los precios en el primer semestre del año pasado, en particular por el incremento de los precios regulados como tarifas y combustibles.

Por eso, el ministro de Hacienda aseguró que “el Banco Central tiene todas las herramientas para cumplir con el objetivo de inflación”, estipulado este año en un rango del 12 al 17 por ciento anual por la entidad monetaria.

“La política monetaria prudente del BCRA va a seguir impactando en los registros de inflación”, observó el jefe de Hacienda, para quien las tasas de inflación en la segunda parte del corriente año van a ser “mucho más bajas que las actuales”.

RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO

“A partir del cuarto trimestre de 2016 la economía entró en un período de recuperación bastante marcado. El PBI del cuarto trimestre ha crecido respecto del tercer trimestre. Todavía es negativo en términos interanuales, pero tenemos el primer trimestre de crecimiento respecto del trimestre previo después de cuatro trimestres de caída”, confió el funcionario.

“Ha habido un crecimiento bastante sólido en el cuarto trimestre, proceso que nosotros pensamos que se va a profundizar y acelerar en el año 2017”, agregó.

Dujovne puntualizó que “mejorará” el gasto pero “sin producir despidos”, puesto que la reducción del déficit va en línea “con el objetivo macroeconómico de crecer con generación de empleo y baja inflación”.

“En busca de ese objetivo, la política fiscal juega un rol fundamental. Y para ello, queremos mejorar la composición del gasto público. Por ejemplo, la Argentina gasta mucho en subsidios, que tenemos que ir eliminando, sobre todo en energía”, sostuvo.

En ese marco, el ministro garantizó que “mejorar” el gasto no se traducirá en despidos de agentes públicos. “Vamos a mantener el número de empleos en el Estado Nacional. De ninguna manera producir despidos: hablamos de mantener el tamaño de la planta actual”, aseguró.

A la vez, admitió que en el primer semestre de 2016 “la economía argentina destruyó empleo, pero desde agosto ese proceso comenzó a cambiar. Y hoy tenemos un crecimiento del empleo bastante sólido”.

DÉFICIT FISCAL

El Gobierno espera reducir el déficit fiscal primario al 3,2% del Producto Interno Bruto el 2018, por debajo de la meta del 4,2% de este año.

La gestión del presidente Mauricio Macri está abocada a reducir el déficit para frenar la alta inflación del país y permitir el crecimiento de una economía estancada hace años.

En el microcine del Palacio de Hacienda, el ministro aludió a las metas fiscales del Gobierno para el período 2017-2019, que consignan este año un déficit fiscal equivalente al 4,2% del PBI, como dispone el presupuesto.

“Estas metas son distintas, no existía el plan de reparación histórica, pero en el presupuesto que envió el ministro Prat-Gay ya existía una meta del 4,2% del PBI para 2017 que nosotros respetamos”

El ministro Dujovne especificó que la labor sobre las cuentas fiscales se encarará “a partir de tres ejes: la reducción del déficit fiscal, una mayor y mejor provisión de servicios públicos e impuestos eficientes”.

En ese aspecto, subrayó que se establecerán metas trimestrales en 2017, con el objetivo de alcanzar un rojo primario del 4,2% del PBI, mientras que se fijarán metas anuales para los siguientes tres años, en vistas de recortar un punto porcentual el desequilibrio fiscal en cada año, hasta concluir el mandato presidencial en 2019 con un déficit primario de 2,2% del PBI.

Por otra parte, el funcionario adelantó que el Gobierno impulsará una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal consensuada con provincias.

NUEVA FORMA DE MEDIR EL DÉFICIT

En una cuestión técnica sobre la contabilidad en el Sector Público Nacional, indicó que se “excluirán las rentas que el Banco Central transfiere al Tesoro”, por tratarse de operaciones “contables y no realizadas”, vinculadas a un cálculo financiero por “diferencias de cambio”.

Además apuntó que en las cuentas se van a considerar el monto neto en lo referido al ítem “Rentas de la propiedad” que son “cobradas y pagadas intra-sector público” para “hacer consistente la información con el resto de las transferencias intra-sector público y que incrementaban artificialmente tanto ingresos como gastos”.

Dujovne confió en que la nueva metodología “evita los malos entendidos” y permite transparentar la forma en que “este Gobierno está contribuyendo a que la recesión que atravesó la economía en 2016 haya sido suavizada por políticas sociales implementadas”.

Argumentó que la metodología anterior “afectaba al cálculo del resultado fiscal”. No obstante, agregó que “lo más importante es que esta reclasificación de las rentas no tiene impacto sobre el resultado primario de 2017 ni sobre la meta fiscal”.

El Sector Público Nacional registró en el ejercicio fiscal de 2016 un déficit primario -sin rentas financieras- de –$359.382 millones, cifra que representa un estimado de 4,6% del PBI, según informó Ministerio de Hacienda.

Este valor representó una suba de 35% con respecto al resultado deficitario de 2015.

Este resultado fue posible a partir de que durante los últimos dos meses del año, y en especial en diciembre, la recaudación impositiva se vio impulsada por el pago de las penalidades correspondientes a la adhesión al sinceramiento fiscal. De esta forma, el fisco recolectó unos $120.000 millones adicionales que evitaron un desequilibrio aún mayor.

Comentarios

Comentarios