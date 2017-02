Amnesty International cargo contra Trump y la retórica del odio

Desde Londres, dijo que el presidente de EE.UU. encabeza una tóxica campaña para infundir miedo.

En uno de sus más duros documentos, la organización humanitaria Amnesty International dijo ayer desde Londres que una “tóxica campaña para infundir miedo”, encabezada por el presidente norteamericano Donald Trump y los líderes de Turquía, Hungría y Filipinas, está generando un “clima de odio, en un nivel que no se veía en el mundo desde 1930”. En esa “tóxica retórica” también incluyó a Gran Bretaña pos referéndum del Brexit. En la conferencia de prensa, la directora de investigación de crisis de Amnesty, Tirana Hassad, advirtió que este vicioso discurso de líderes del mundo en 2016 vende “la peligrosa idea de que hay gente más humana que otra”. En ese contexto hizo mención al discurso de Trump, al derechista primer ministro húngaro Viktor Orban, que llamó a un referendum sobre los refugiados, y al presidente filipino Rodrigo Duterte, que lanzó una guerra contra las drogas que ha dejado miles de muertos.

“Este informe documenta las muy reales consecuencias humanas de políticos como Trump, Orban, Duterte, empuñando una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza grupos enteros de gente”, denunció Hassad.

La “envenenada retórica” empleada por Trump en su campaña electoral ejemplifica “la tendencia global de furias y divisorias políticas” alertó Amnesty. La administración Trump no respondió las acusaciones.

“Los límites de lo aceptable se han desplazado. Los políticos desvergonzadamente y activamente legitimizan toda suerte de odiosa retórica y política basada en la identidad de la gente: misoginia, racismo y homofobia. El primer objetivo han sido los refugiados, y si esto continúa en 2017, otros estarán en el punto de mira”, sostuvo Amnesty.

En su informe anual desde Londres, la ONG advirtió que esta agresiva retórica política está creando un “clima hostil para refugiados e inmigrantes”. En la conferencia de prensa, Kerry Moscoguiri, la directora de campañas, dijo que “que la campaña por el referéndum del Brexit fue un particular punto bajo, con demasiadas reales consecuencias”. Aumentaron un 57% los delitos de odio después de la votación en el reino.

Moscoguirri acusó al gobierno británico de “crear un clima hostil para refugiados e inmigrantes al deslindar sus responsabilidades hacia ellos, especialmente los menores no acompañados”, que han sido abandonados en Francia , después de prometerles que llegarían a Gran Bretaña. Para Amnesty, “lo que está en juego no son solo vidas humanas sino los valores del sistema que la ley internacional defiende después de la segunda guerra mundial”. La ONG recordó que la protección de los derechos humanos fue creada después de las atrocidades de la Segunda Guerra mundial, como una forma de estar seguros de que “nunca más actualmente signifique nunca más otra vez”.

“Cuando el lenguaje como ‘recuperando nuestro país de nuevo’ y ‘haciendo América grande otra vez’ se une a propuestas donde los inmigrantes europeos son tratados como moneda de negociación o prohibir refugiados basados en la religión, fomenta profundo odio y desconfianza y envía un fuerte mensaje de que alguna gente tiene derecho a tener derechos humanos y otros no”, argumentó Kate Allen, la directora de Amesty Internacional Gran Bretaña. Según Amnesty, 36 países han violado la ley internacional y forzado a los refugiados a regresar a las zonas de conflicto a lugares donde están en riesgo.

