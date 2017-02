Piden citar a Cristina Kirchner y a Parrilli como testigos por una nueva escucha en la que hablan de Stiuso

Los ex funcionarios hablan que el ex espía pagó sobornos y tiene “carpetas” contra jueces y fiscales. El fiscal Federico Delgado abrió una investigación contra los tres

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que la ex presidente Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli sean citados a declarar como testigos por sus dichos en una escucha telefónica en la que hacen referencia a que el ex jefe de inteligencia Antonio Stiuso pagó sobornos y tiene “carpetas”contra jueces y fiscales.

Delgado abrió formalmente una investigación para determinar si Stiuso cometió esos delitos y si Cristina Kirchner y Parrilli omitieron hacer la denuncia contra el ex espía, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La causa se inicia a partir de una de las escuchas judiciales entre los ex funcionarios en la causa en la que Parrrilli está procesado por encubrir la fuga de Ibar Esteban Pérez Corradi y en la tuvo su teléfono intervenido de julio a septiembre del año pasado. En ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Ariel Lijo que extraiga testimonio para investigar la escucha.

Marijuán también había pedido investigar otra escucha en la que la ex presidente le decía a Parrilli que le junté todas las causas “que le armamos…que le iniciamos a Stiuso”.

Esta es la escucha –de julio del año pasado– que el fiscal Delgado pide investigar:

Cristina: estamos a una semana de cumplirse ya veintidós años del atentado y este tipo dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron prueba y lo dejan salir del país, porque entra y sale.

Parrilli: si. Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (NdA: sería Martín Mena, ex subjefe de la AFI de Parrilli), para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora llegada, que lo citen.

Cristina: lo citen, obviamente, obviamente. Además, yo quiero iniciar algún tipo de acción, porque el tipo dice que yo lo mandé a matar a Nisman. Yo quiero meterme en la causa AMIA porque yo quiero hablar en la causa AMIA, este tipo, no, no. ¿Estamos todos locos? Viste, ¿cómo puede ser que ningún fiscal lo cite? Tengo que pensar que los carpetazos, son los de él.

Parrilli: ¿de todo esto?, si, si. Lo de la AMIA es terrorífico y por otro lado él fue el que sobornó, si él estuvo a cargo de toda la investigación.

Cristina: pero no solamente eso ¿cómo puede ser que a Gustavo Beliz lo hayan procesado por mostrar una foto y este tipo dice cualquier cosa y ningún juez, ningún fiscal lo llama. El que tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales, es este hombre.

Parrilli: el tema de la AMIA y que no lo cite nadie y esta amenaza, que de hecho es una amenaza que está haciendo, bueno, a nosotros y a jueces y a fiscales.

Parrilli: no nos va a amedrentar, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero que raro que no jueces, ni fiscales hayan hecho algo, ni siquiera citarlo. Claro. Hola.

La referencia de Cristina Kirchner y Parrilli podría ser a una entrevista con el diario La Nación en la que sostuvo que el gobierno de la ex presidente mandó a matar al fiscal Alberto Nisman y criticó a la ex mandataria y a su jefe en la AFI.

Stiuso tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA desde la ex SIDE y trabajó el caso en conjunto con Nisman. El ex espía fue echado de la ex SIDE en el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, que lo denunció en varias causas, entre ellas por presuntas irregularidades en la investigación del atentado.

Por ese motivo, Stiuso fue citado a declarar en la Unidad Fiscal AMIA por los reemplazantes de Nisman pero el ex espía no se presentó y su abogado dejó un escrito. Stiuso también debe declarar en el juicio oral que se realiza por el encubrimiento de la investigación del atentado, pero todavía no tiene fecha.

Amas citaciones –a la Unidad Fiscal AMIA y al juicio oral – fueron ordenadas antes de la escucha entre Cristina Kirchner y Parrilli.

Delgado señaló en su dictamen que “las transcripciones de las escuchas son complejas de comprender porque el diálogo salta de un tema a otro sin un hilo conductor concreto”. Y agregó que “son pobres” porque “a veces hablan en tiempo presente, a veces especulan y de esas especulaciones salen nuevas afirmaciones”.

Así, para el fiscal hay dos hechos a investigar. Por un lado si Stiuso, en la causa del atentado a la AMIA, hizo espionaje ilegal y presionó a través de “carpetas”a jueces y fiscales y si la ex presidente y Parrilli omitieron denunciar ese hecho por haber sido funcionarios públicos.

“Tenemos, entonces, dos alternativas, dar por sentado que Cristina Kirchner y Oscar Parrilli omitieron deliberadamente denunciar los hechos y, en consecuencia, requerir su declaración indagatoria. Esta es la salida `fácil`. También está la salida `seria`: tratar de conocer que pasó. Este camino es un poco más largo, pero repetimos más serio”, consideró.

Así, Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que cite a declarar como testigos a Cristina Kirchner y a Parrilli. Entiende que son los únicos que pueden aportar o no información para avanzar en elcaso.

“Se impone, por lo tanto, escuchar como testigo al Señor Oscar Parrilli para que explique, el cómo, el cual, el cuándo, el quienes, el donde y los porque, de su afirmación. En la misma lógica se inscriben las líneas atribuías a Cristina Kirchner, acerca de que Stiuso `…tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales…`”, señaló el fiscal.

Según el avance de la causa la calidad de testigos de Cristina Kichner y Parrilli podría devenir de testigos a imputados.

