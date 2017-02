Francisco ante la concentración de la riqueza: “Un grupito de individuos no puede controlar los recursos de medio mundo”

El papa Francisco afirmó hoy que “un grupito de individuos no puede

controlar los recursos de medio mundo”; al tiempo que pidió “acoger,

proteger, promover e integrar” a los migrantes en un contexto en el que se

vive “el mayor movimiento de personas de todos los tiempos”.

“Ya no son sostenibles las inaceptables desigualdades económicas que

impiden poner en práctica el principio del destino universal de los bienes

de la tierra. No puede un grupito de individuos controlar los recursos de

medio mundo”, criticó el Pontífice este martes durante un encuentro con

participantes del Foro Internacional “Paz y Migraciones”.

“No puede ser que personas y pueblos enteros solo tengan derecho a llevarse

las migajas. Y ninguno puede sentirse y aliviado de los imperativos morales

que se derivan de la corresponsabilidad en la gestión del planeta, una

responsabilidad compartida reafirmada en varias ocasiones por la comunidad

política internacional”, pidió el Obispo de Roma, al inaugurar el

encuentro que lleva como lema “Integración y desarrollo: de la reacción a

la acción”.

En ese marco, el Pontífice afirmó que “el inicio de este tercer milenio

está fuertemente caracterizado por movimientos migratorios que, en términos

de origen, tránsito y destino, involucran prácticamente a cada parte de la

tierra”, describió durante el mensaje que dio en la Sala Clementina del

Palacio Apostólico del Vaticano.

“Lamentablemente, en gran parte de los casos se trata de movimientos

forzados, causados por conflictos, desastres naturales, persecuciones,

cambio climático, violencias, pobreza extrema y condiciones de vida

indigna”, denunció.

“Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movimiento

de personas, si no de pueblos, de todos los tiempos”, planteó en el inicio

del encuentro organizado por el flamante Dicasterio para el Desarrollo

Humano Integral, en el que el propio Francisco tomó a cargo la oficina

dedicada a los migrantes.

“Nuestra respuesta común se podría articular en torno a cuatro verbos:

acoger, proteger, promover e integrar”, propuso, en un discurso con varias

citas a sus predecesores San Juan Pablo II y Benedicto XVI.

“Para los que huyen de las guerras y persecuciones terribles, a menudo

atrapados en la espiral de organizaciones criminales sin escrúpulos, hace

falta abrir canales humanitarios accesibles y seguros”, pidió en primer

lugar.

“Proteger a estos hermanos y hermanas es un imperativo moral que se debe

traducir instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, claros y

pertinentes, con elecciones políticas justas y de largo plazo, prefiriendo

los procesos de construcción, tal vez más lentos, luchando contra los

tráficantes de carne humana, que lucran con la desventuras de otros,

coordinando los esfuerzos de todos los actores, entre los que pueden estar

seguros estará siempre la Iglesia”, siguió.

“Hay que promover”, pidió también, antes de sentenciar que “proteger no

alcanza, sino que hay que promover el desarrollo humano integral de los

migrantes, prófugos y refugiados”.

“La integración, que no es asimilación ni incorporación, es un proceso

bidireccional, que se basa fundamentalmente en el reconocimiento mutuo de

la riqueza cultural del otro”. planteó.

“No es aplanamiento de una cultura sobre la otra, y mucho menos el

aislamiento recíproco, con el riesgo de nefastas y peligrosas

ghetizaciones”, recordó Francisco.

El discurso de Francisco se da un mes después de que la consultora Oxfam

publicara un nuevo informe en el que denuncia que ocho hombres poseen la

misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, 3.600

millones de personas.

