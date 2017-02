El servicio metereológico prevé para Tandil una semana de altas temperaturas. ¿Cómo protegernos?

La Dirección de Defensa Civil del Municipio de Tandil recuerda las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para estos casos:

Los días calurosos y la exposición prolongada al sol pueden provocar golpes de calor y quemaduras en la piel, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación, difunde información para evitarlos y poder disfrutar de manera saludable. Hidratarse, consumir frutas y verduras y evitar el sol directo entre las 10 y las 16, son algunos de los consejos.

Exponerse al sol durante mucho tiempo y hacer ejercicio en ambientes calurosos o con poca ventilación puede llevar a la pérdida de agua y sales esenciales del cuerpo que impide el buen funcionamiento del mismo. Así se produce lo que se conoce como golpe de calor, que se presenta con fiebre; sed intensa; sensación de calor sofocante; piel seca; mareos o desmayo; dolor de estómago; falta de apetito y náuseas; dolor de cabeza y desorientación. En los bebés, también puede observarse la piel irritada por la transpiración en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y en la zona del pañal; irritabilidad y llanto.

Si bien cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, los más vulnerables son los bebés; los niños pequeños; los mayores de 65 años de edad y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas; hipertensión arterial; obesidad y diabetes. Para evitarlo, la cartera sanitaria nacional recomienda:

Tomar abundante agua durante todo el día

Reducir la actividad física

Ingerir frutas y verduras y evitar comidas muy abundantes

Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas y exponerse al sol entre las 10 y las 16.

Protegerse del sol usando un gorro o una sombrilla

Permanecer en espacios ventilados

En el caso de los bebés, el consejo es darles el pecho con mayor frecuencia, mojarles el cuerpo, y si tienen más de 6 meses, darles agua fresca apta para el consumo. Para lo más chicos es ideal no esperar que pidan agua sino ofrecerles continuamente líquidos, especialmente jugos naturales; vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros y proponerles juegos tranquilos para que no se agiten.

En caso de que aparezcan síntomas concurrir al médico; intentar baja la temperatura del cuerpo con paños fríos o con un baño en agua helada; ingerir agua fresca; permanecer en un lugar fresco y ventilado y no consumir medicamentos antifebriles.

Además de golpes de calor, la exposición al sol puede causar quemaduras en la piel, por esa razón se deben evitar las horas de mayor radiación y observar la sombra propia: si es corta o no se ve, significa que hay que resguardarse del sol. También hay que mantener a los niños menores de un año a la sombra y nunca exponer a bebés menores de 6 meses, ni siquiera con protector solar; usar ropa clara, sombrero o gorra para proteger la piel y los ojos del sol y aplicar filtro solar siempre con un factor de protección de 15 o más y reponerlo cada 2 horas.

