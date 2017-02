Convocan a una movilización contra el “Tarifazo”

Este miércoles 22 de febrero, a las 19 horas, un grupo de ciudadanos se reunirá en la Municipalidad de Tandil para manifestarse contra más aumentos de las tarifas públicas.

“Aunque hoy no hemos visto el impacto de los nuevos aumentos, queremos advertir sobre este nuevo recrudecimiento del conflicto. Realizaremos una puesta en escena de situaciones que seguramente vamos a vivir en muchos hogares tandilenses en los próximos meses, cuando en cada familia se acrecienten más restricciones en sus gastos”, enfatizaron los organizadores.

Añadieron que “no podemos dejar de observar que este conflicto se suma a una larga cadena de conflictos, tales como los aumentos de alimentos, de transporte, de combustibles, quitas de subsidios, despidos masivos, y un largo etcétera generando una nueva escalada de dolor y sufrimiento para la parte más vulnerable de la población”.

Indicaron que “se desbalancea el progreso social en detrimento de los más pobres. Y queremos advertirle a los gobernantes que: ‘El progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie’. No tiene sentido ningún acto de gobierno que perjudique la situación de cualquier Ser Humano. No hay valor más importante en el mundo que el Ser Humano y toda medida que lo obvie tendrá destino de fracaso”.

Se invitamos a la comunidad a participar, en tanto que habrá un petitorio para completar con firmas y “decirles a los gobernantes: ¡No Al Tarifazo!”.

Comentarios

Comentarios