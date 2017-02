Beijing advierte a Washington por el envío de un portaaviones al mar de China Meridional

El gobierno chino advirtió hoy a Estados Unidos por el envío de su

portaaviones USS Carl Vinson a aguas del mar de China Meridional, el

primero desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, calificó el hecho

como una amenaza a su soberanía y pidió que Washington “haga más” por

mantener la estabilidad en la región.

“China respeta y mantiene la libertad de navegación y vuelo en el mar de

China Meridional, pero se opone a los intentos de cualquier país de

amenazar y socavar la soberanía y seguridad nacional en nombre de esa

libertad”, dijo un portavoz de la Cancillería, Geng Shuang, informó la

agencia de noticias EFE.

El portaaviones estadounidense, acompañado por su grupo de escolta, navega

desde el pasado 18 de febrero por esas disputadas aguas, sobre las que

China reclama la soberanía casi en su totalidad y por las que mantiene

litigios con varios países vecinos, que tienen reivindicaciones similares.

Geng aseguró que, gracias “a los esfuerzos conjuntos” de todas las partes,

se ha alcanzado una “situación más estable” en el mar de China Meridional

en los últimos meses, por lo que reclamó a Estados Unidos que no altere esa

coyuntura.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca elevó notoriamente la tensión

entre Beijing y Washington, y en enero pasado, el entonces nominado a la

Secretaría de Estado, Rex Tillerson, dijo que Washington enviará a China

“una clara señal” de que, primero, debe cesar la construcción de las islas

artificiales y amenazó con no permitirle el acceso a las mismas.

La respuesta china no se hizo esperar y pocas horas después el diario

Global Times, ligado al Partido Comunista de China, publicó un crítico

editorial en el que advertía que si la diplomacia del equipo de Trump

proseguía con sus desafíos, ambas partes “deberían pensar en prepararse

para un enfrentamiento militar”.

El pasado 12 julio, otro elemento de tensión regional se había producido

cuando la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya desestimó -a petición

de Filipinas- las pretensiones territoriales de Beijing dentro de la

llamada “línea de los nueve puntos”.

El tribunal decidió que no hay evidencias históricas de que China haya

ejercido un control exclusivo sobre las aguas de este mar, que reclama casi

en su totalidad.

También le acusó de haber violado la soberanía filipina y causado graves

daños a los arrecifes de coral con la construcción de islas artificiales.

La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma

unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un

enérgico rechazo de China que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó

de nula.

El actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, puso sin embargo en el

congelador la decisión del tribunal -que por ser arbitral solo puede

pronunciarse a pedido de dos partes, y no de una sola- e inició una

política de aproximación a Beijing, también en el tema de la soberanía

marítima.

