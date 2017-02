Maduro le advirtió a Trump que le están “imponiendo” políticas en contra de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó a su par norteamericano,

Donald Trump, que le están “imponiendo” políticas en contra de su país, y

reiteró que las sanciones de Estados Unidos contra el vicepresidente Tareck

el Aissami son impulsadas “por venganza”.

“Presidente Donald Trump, abra los ojos, no se deje maniatar y llevar a las

políticas de cambio de régimen fracasadas contra Venezuela y América Latina

de la vieja administración de George W. Bush y Barack Obama”, expresó el

mandatario durante su programa dominical “Domingos con Maduro”.

Maduro volvió a defender a El Aissami por las “infames” sanciones

económicas que le impuso el pasado lunes el Departamento del Tesoro de

Estados Unidos al actual vicepresidente venezolano tras acusarlo de

“desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de

narcóticos”.

“Presidente Donald Trump, mister Donald Trump, se lo dice un

revolucionario, guerrero, combatiente, que no comulga con sus doctrinas

económicas ni sociales ni políticas pero que entiende que usted le ganó de

manera contundente a la ex candidata Hillary Clinton, que usted es el

presidente de Estados Unidos”, añadió Maduro.

Insistió en que a Trump “le están imponiendo todas las fracasadas e

ilegales políticas de la era Obama y de la era Bush contra Venezuela” y que

para ello “se están pagando millonarias sumas en dólares en pasillos y

oficinas desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento

del Tesoro” de Estados Unidos.

Dijo que “ojalá” este mensaje le llegue a Trump y que “no se deje llevar

por la derecha fracasada que toda apoyó a Hillary Clinton” y mencionó,

entre los que respaldaron a la ex candidata demócrata, al jefe del gobierno

de España, Mariano Rajoy, y a los presidentes de Argentina y Brasil,

Mauricio Macri y Michel Temer, respectivamente.

“Todos apoyaron a Hillary Clinton públicamente presidente Donald Trump, son

unos fracasados y traidores, le meten la puñalada a usted en cualquier

momento”, le advirtió, tras lo cual aseguró que “quienes le están

imponiendo esta política son unos aventureros”.

Insistió en que Venezuela “juega un papel de estabilidad” en América Latina

y El Caribe, y que a Trump le conviene que el gobierno venezolano se

mantenga, citó EFE.

“Yo soy la garantía de paz hoy por hoy de este continente, somos la

garantía de paz, no se metan con nosotros”, prosiguió.

Aseguró que su gobierno tiene pruebas de que El Aissami es “objeto de una

infamia de venganza por sectores de los órganos de gobierno de Estados

Unidos que fueron afectados por los golpes más grandes que se le dieron al

narcotráfico en toda la historia de Venezuela”.

Apuntó que cuando el actual vicepresidente venezolano era ministro de

Interior del 2008 al 2012 supuestamente rompió “récord mundial de captura

de capos, récord mundial de extradición de capos”.

También acusó al presidente del Parlamento venezolano, de mayoría

opositora, Julio Borges, y a los diputados Freddy Guevara y Luis Florido,

de pedir a Estados Unidos “una intervención contra Venezuela”.

“Van a solicitar a pedir una intervención del imperio, eso en cualquier

país del mundo es delito, frente a esta Constitución es traición a la

patria, todo el que pida una intervención extranjera y en este caso del

imperio estadounidense contra la paz de Venezuela, está cometiendo delito

de traición a la patria y las instituciones tienen que reaccionar”,

concluyó.

Comentarios

Comentarios