La AFA recibió tres propuestas para la televisación del fútbol

Con la presencia de directivos de los clubes más importantes, se realizó la apertura de sobres. Las ofertas fueron realizadas por Media PRO, Fox-Turner y ESPN

La AFA vivió este lunes un día agitado. Por la mañana, se realizó una reunión con enviados de FIFA y Conmebol con el objetivo de acercar posiciones en torno a la redacción del nuevo estatuto de la entidad. En tanto que por la tarde se realizó la apertura de sobres de las ofertas para la televisación del fútbol. Fueron tres los ofrecimientos recibidos: Media PRO, Fox-Turner y ESPN.

Todas ellas serán analizadas por la comisión audiovisual de AFA y el viernes, en la asamblea, se anunciará a la ganadora. Según dijo Armando Pérez, rodeado de directivos de los clubes más importantes, Fox-Turner tendrá tiempo hasta el miércoles a las 15 “para revisar el texto”, ya que fue detectado algún tipo de error, aunque no dio mayores precisiones.

“Hoy es un día muy importante. Iniciamos un camino más que interesante. Creemos gracias a Dios que el fútbol argentino tiene la posibilidad de generar tres ofertas. Las empresas son Media PRO, Fox-Turner y ESPN. Nos alegramos se hayan presentado”, confirmó Armando Pérez.

Sin embargo, el presidente de la Junta Interventora aclaró que Fox-Turner “tendrán tiempo hasta el miércoles para que revisen una parte del texto de su propuesta”. Sobre este punto, Marcelo Tinelli agregó: “Deben corregir o ratificar algo que está puesto ahí que no es vinculante la oferta para analizarla realmente”.

Los montos no serán dados a conocer hasta el análisis de la comisión de medios designada por los clubes.

En su página web, la AFA había publicado las condiciones para la presentación de las ofertas. El precio base para el adelanto era de 1.200 millones de pesos, en tanto que el monto anual no podía ser menor a los 3.000 millones de pesos. El plazo del contrato será por cinco años, con opción a renovar por cinco más.

La reunión de la mañana

En un hotel del microcentro, representantes de la Junta Interventora de la AFA, de Primera división y del Ascenso se reunieron para debatir la redacción del nuevo estatuto de la entidad de la calle Viamonte. Días atrás, la FIFA rechazó el boceto que acordaron los dirigentes del fútbol nacional, por lo que es necesario un acercamiento entre las posiciones para poder aprobar el escrito el viernes en asamblea.

El punto debatido es el que hace referencia a la cantidad de representantes que el Ascenso y las ligas del Interior tendrán en la nueva Asamblea. La FIFA sugiere que sea un número menor que el establecido en el último encuentro que mantuvo la dirigencia local. Un acuerdo en esta cuestión será vital para que el fútbol pueda volver el próximo 3 de marzo, tal como está programado.

“Fue una muy buena reunión. Pudimos expresar las necesidades de la dirigencia del fútbol argentino”, dijo Claudio “Chiqui Tapia”, presidente de Barracas Central y referente del Ascenso, al finalizar el encuentro. También aseguró que hubo “muy buena recepción” por parte de los enviados internacionales y reiteró que los torneos comenzarán en la fecha establecida.

Aunque no hubo definiciones respecto de una aceptación por parte de FIFA y Conmebol de la propuesta de estatuto elevada por los dirigentes, las partes se mostraron optimistas en cuanto a llegar a un acuerdo.

