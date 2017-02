El próximo domingo se realizará la prueba “Desafiando a Huicha Cura 2017”

Se viene la carrera de running mas divertida del año, ya que se trata de una competencia para hacer junto a tus amigos, integrando equipo de tres participantes en donde deberán atravesar los más diversos obstáculos.

Por tercer año consecutivo y de la mano de la Agrupacion TandilBTT,llega la aventura “Desafiando a Huicha Curá”, serán cerca de 8 kilómetros de recorrido con diversos obstáculos tanto naturales como creados por la organización.

La aventura será en equipos de tres integrantes y en categorías para caballeros, mixtos y damas, con diferentes rangos de edad para cada divisional.

La cita será para el 26 de febrero y ya mismo podes inscribirte en la web de la organización: www.tandilbtt.com.ar y en ese también esta toda la información sobre la particular carrera que

año a año va sumando adeptos.

Cabe recordar que las inscripciones se harán vía internet y personalmente en los centros habilitados.

El monto de inscripción no es reintegrable en caso de la no participación de los corredores. En caso que el participante ya esté inscripto y -por diversos factores- no pueda asistir, se puede considerar el reemplazo del participante por otro que él designe, con una antelación a las 72 horas al día de la carrera.

Todos los corredores menores de 18 años a la fecha de la carrera deberán presentar autorización expresa de sus padres o tutores para participar de este evento, con la respectiva firma certificada por escribano público, policía o juez de paz.

CATEGORÍAS /por sumatoria de edades

Caballeros A: hasta 90 años

Caballeros B: 91 a 120 años

Caballeros C: 121 años en más

Mixtos A: hasta 90 años

Mixtos B: 91 a 120 años

Mixtos C: 121 años en más

Damas A: hasta 90 años

Damas B: 91 a 120 años

Damas C: 121 años en más

CRONOGRAMA

Sábado 25

14 a 18: Acreditación en “Cabañas Huicha Cura”

Domingo 26

8 a 10 Acreditación en “Cabañas Huicha Cura”

10.30 Charla Técnica.

11 Largada

14 Premiación

