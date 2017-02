El Gobierno pidió ante la Justicia que se anule el reclamo del Correo Argentino por la confiscación de sus bienes

Presentó un escrito en el fuero Contencioso Administrativo Federal el que pidió la caducidad de instancia en el juicio en el que la empresa reclamaba una millonaria indemnización

El Gobierno presentó un escrito en el que se pidió la caducidad de instancia al Correo Argentino por un juicio en el que la compañía reclamaba una millonaria indemnización por la confiscación de sus bienes

Los abogados del Estado acaban de darles un duro golpe a sus colegas del Correo Argentino, la empresa del grupo Macri. Se trata de un tecnicismo jurídico que podría llevar a extinguir uno de los principales reclamos de la empresa contra el Estado.

Hace minutos, en el fuero Contencioso Administrativo Federal se presentó un escrito en el que se pidió la caducidad de instancia al Correo por un juicio en el que la compañía reclamaba una millonaria indemnización por la confiscación de sus bienes, cuando el kirchnerismo rescindió el contrato de concesión en 2003.

La caducidad de instancia es una herramienta procesal que las partes pueden solicitar cuando una de ellas, en este caso el Correo Argentino, no realiza actos que impulsen el juicio durante seis meses.

El escrito está firmado por el ministro de Comunicación, Oscar Aguad , y patrocinado por el Procurador General del Tesoro, Juan Carlos Balbín.

El expediente se presentó en junio de 2016 y según una fuente que conoció la causa, reclama unos 7000 millones de pesos por acreencias contra el Estado. El 14 de febrero se cumplieron los plazos de parálisis de la causa y ahora se pidió la caducidad. La secuencia empezó el año pasado. En junio de 2016, después de presentada la demanda, el juez interviniente le pidió al Correo que notificara a la Procuración del Tesoro de la Nación. En agosto, pasada la feria, se presentó una ampliación de demanda. Fue el último movimiento del expediente.

Los abogados del Estado consideran que ese escrito no interrumpe los plazos, por tanto, el último movimiento fue de junio del año pasado. Calculadora en mano, tomaron el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial. Allí se establece que los días inhábiles no se descuentan del cálculo de seis meses, pero sí la feria. Descontada la de enero y la de julio pasado, dicen en el Estado, los plazos se vencieron el 14 de febrero.

Durante los últimos días, Balbín fue el encargado de buscar todos los antecedentes de juicios cruzados entre el Estado y el viejo Correo Argentino. Una de las estrategias por las que se optó fue esta caducidad de instancia, un instituto que fue pensado para impedir el trámite eterno de los expedientes. El miércoles pasado se decidió la acción en una mesa de crisis que integraron Aguad, Balbín, el abogado Fabián Rodríguez Simón y el vice Jefe de Gabinete, Mario Quintana.

Durante la mañana de hoy se redactó el escrito. Faltaba la firma del ministro Aguad. Quedaban pocos minutos las 13.30 cuando la estampó al pie del petitorio y se presentó en el juzgado.

Será la Justicia quien decida si efectivamente los requisitos para otorgar este recurso que permite terminar con un proceso en forma anticipada fueron cumplidos o no.

Comentarios

Comentarios