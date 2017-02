El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que recién en tres días se sabrá si hay ballotage

“Por inconsistencias en las actas electorales”, el presidente del CNE explicó que se demorarán los resultados oficiales. Hasta ahora, con el 88,5% de votos escrutados, el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso disputarán la segunda vuelta

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, llamó a los ecuatorianos a esperar un plazo de unos tres días para proporcionar los resultados finales de las elecciones del domingo, según difundió El Universo de Ecuador.

El periódico reseñó que los resultados se entregarán el próximo miércoles con el 100% de las actas validadas. “El retraso en el ingreso de los datos oficiales se debe a inconsistencias, actas rezagadas y entrega de resultados que no han tenido firmas adecuadas de secretarios o presidentes de juntas”, ejemplificó el presidente del CNE.

Explicó que hay inconsistencias númericas en un 5,49% de actas; el 0,30% sin la firma del secretario del presidente de mesa, un 1,45% ilegibles y un 0,33% provenientes del exterior.

Los resultados oficiales parciales revelan un estrecho resultado de los comicios de ayer para renovar el Ejecutivo.

El candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, obtendría el 39,11 por ciento de los votos, según los resultados parciales de actas escrutadas y difundidas en la web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con 35.917 de 41.042 juntas de recepción de voto escrutadas (87,5 por ciento), Moreno lidera los resultados, seguido del centroderechista Lasso, con el 28,27 por ciento.

El sistema electoral ecuatoriano contempla la celebración de una segunda ronda de votaciones si ninguno de los candidatos consigue mayoría absoluta o si el candidato más votado no logra al menos el 40% de los sufragios con un margen de al menos 10 puntos porcentuales de ventaja respecto al segundo.

Lasso apuntó que, de acuerdo al sistema de control electoral de su agrupación política, que coincide con las cifras de la organización no gubernamental Participación Ciudadana, “es imposible un cambio de tendencia cuando apenas falta el 12 por ciento de escrutar urnas. Matemáticamente eso es imposible”, subrayó.

Según el recuento de votos no oficial de Participación Ciudadana revelado anoche, Moreno, del movimiento Alianza País (AP), con un 38,8 por ciento de votos, y Lasso, con el 28,2, pasarían a una segunda vuelta electoral, por celebrarse en abril.

