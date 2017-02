El abogado de Milani dijo que el ex jefe del Ejército recibe “una pena por anticipado” con su detención

El abogado defensor del ex jefe del Ejército César Milani, Gustavo Feldman,

sostuvo hoy que la detención del militar constituye “una pena por

anticipado” y consideró que “alguna circunstancia metajurídica ha jugado en

el ánimo del juez” para que dicte esa medida.

En declaraciones a radio La Red, Feldman confirmó que apeló la prisión

preventiva de Milani y trazó algunas hipótesis sobre las causas que podrían

haber llevado al juez federal de Primera Instancia de la provincia de La

Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, a dictar el viernes último la prisión

preventiva para el militar, en la causa en que se investiga la “privación

ilegal de la libertad y tormentos” en contra de Ramón y Pedro Olivera y de

Verónica Matta.

“Este tipo de hechos e investigaciones que son muy conmocionantes, y a

veces lamentablemente calan en el ánimo de los jueces e influyen en este

tipo de decisiones”, opinó Feldman, y añadió que a partir de esa decisión

“a la condena por anticipado que de alguna manera debe soportar Milani, él

(por el juez) le ha agregado una pena por anticipado”, en referencia a la

detención del ex jefe del Ejército en el kirchnerismo.

Consultado sobre si lo atribuía a una cuestión política más que jurídica,

el abogado respondió: “Reniego de las conspiraciones, pero evidentemente

alguna circunstancia metajurídica ha jugado en el ánimo del juez, sino es

inexplicable la situación que se produjo”.

También señaló que “muchas decisiones de la Justicia tienen un ingrediente

político, el tema es que eso no puede salirse de los marcos

constitucionales y legales, sino caemos en la razón de Estado”.

Tras su detención en el Servicio Penitenciario de La Rioja ordenada por el

juez Herrera Piedrabuena, Milani cumplió sus primeros días privado de la

libertad en un pabellón junto a detenidos de distintas fuerzas de

seguridad, entre ellos Pedro Ortiz, un policía condenado a cadena perpetua

por el asesinato de su novia, y condenados por delitos de lesa humanidad

como el ex gendarme Miguel Angel Chiarello o el ex militar José Rodríguez,

entre otros.

La defensa de Milani denunció que las condiciones de detención en el penal

“no reúnen las mínimas condiciones de higiene y salubridad” y Mariana

Barbitta, la otra letrada que participa de la defensa, no descartó la

posibilidad de presentar un “hábeas corpus” si “se agrava la condición de

detención denunciada”.

Además, afirmó en distintos medios que Milani “fue apresado por una

conveniencia política del gobierno nacional” y tildó a la detención como

“absolutamente arbitraria e indignante, ya que está a derecho desde el

minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento”.

Milani quedó detenido el pasado viernes en La Rioja luego de que el juez de

Instrucción Federal, Daniel Herrera Piedrabuena, le tomara declaración

indagatoria en la causa que investiga el secuestro de Pedro Adán y Ramón

Alfredo Olivera, en 1977 y la detención ilegal de Verónica Matta en 1976

durante la última dictadura.

Una de las abogadas querellantes en la causa, Adriana Mercado Luna, señaló

a Télam que la declaración de Milani fue “un avance importante para la

causa” y consideró que “durante todo este tiempo el militar fue obstruyendo

la causa con todas las presentaciones que realizaba”.

