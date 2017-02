Santamarina se presenta en Mar del Plata en un amistoso con Aldosivi

El aurinegro volverá a tener minutos de fútbol cuando se presente esta mañana en la localidad balnearia ante el elenco que milita en la primera división del fútbol argentino. Cabe recordar que el conjunto de Arzubialde viene de vencer a Olimpo de Bahía Blanca.

Esta previsto que hoy, a partir de las 10 en el predio Tatore Vuoso del club Aldosivi, Santamarina se mida en un amistoso ante el tiburón en un cotejo amistoso que además tendrá la opción de brindar una ayuda para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Desde la organización le solicitan a los hinchas que concurran que lleven leche en polvo y pañales.

Los orientados por Héctor Arzubialde siguen sumando minutos de fútbol y, luego de vencer una semana atrás a Olimpo, esta mañana tendrán la oportunidad de medirse ante otro rival que juega en la primera división.

Pese a que todavía no se sabe con claridad cuando comenzará el certamen de la B Nacional, estas pruebas le sirven al cuerpo técnico para ir moldeando el equipo que retomaría la actividad oficial durante el próximo mes.

Por otro lado, según informó oficialmente la entidad portuaria, aquellos que quieran presenciar el encuentro tendrán que llevar pañales o leche en polvo que luego serán donados al Hospital Materno Infantil de la localidad balnearia. Sin dudas, una buena iniciativa para colaborar con una institución tan importante para la sociedad marplatense.

En cuanto al equipo que pondría en cancha Darío Franco, no sufriría demasiadas modificaciones respecto del once inicial que viene de superar a Boca el pasado fin de semana y la más importante estaría nuevamente en ofensiva.

PRUEBA DE JUGADORES

El club Santamarina informa que a partir de la semana que viene comenzarán las pruebas para todos aquellos que deseen formar parte de las divisiones inferiores de la entidad aurinegra. Asimismo deberán llevar fotocopia de DNI y Apto médico para deportes.

Los futbolistas deberán presentarse en el Predio Centenario, en Aeronáutica Argentina 2500, en los siguientes días y horarios:

Miércoles 22 de febrero

14: Pruebas primera y quinta división, desde categoría 1996 hasta 2000 inclusive, a partir de las 14. Para mayor información los interesados podrán contactarse llamando a los teléfonos: 154357300 y 154623051.

16: Pruebas sexta, séptima y octava división, desde categoría 2001 hasta 2004 inclusive. Para mayor información los interesados podrán contactarse llamando a los teléfonos: 154357300 y 154623051.

Jueves 23 de febrero

15: Pruebas octava, novena y décima división, desde categorías 2004 hasta 2006 inclusive. Para mayor información se podrán contactar llamando a los teléfonos: 154339052 y 154649302.

