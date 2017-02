Unión y Progreso va por la recuperación e Independiente se presenta en Punta Alta

En Villa Italia, esta noche los tricolores recibirán a Los Andes con el objetivo de volver al triunfo luego de la caída en el clásico. Mientras que los rojinegros estarán visitando a Ateneo, en lo que será su última presentación fuera de Tandil en la segunda fase.

La segunda fase del torneo Provincial de Clubes de basquet ya entra en etapa de definiciones, pensando en la siguiente instancia de la competencia. Los representantes locales tendrán, esta noche, una buena medida para saber para que estarán de cara a los Play Off.

En el Gigante de Villa Italia, luego de haber caído en el clásico hace una semana, los conducidos por Carlos Zulberti buscarán retornar al triunfo. Enfrente estará Los Andes de Punta Alta, adversario al cual ya superaron en el arranque de esta instancia, que no llega en su mejor momento pero que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este tramo final.

Los tricolores ya dejaron atrás la derrota ante Independiente y esta semana se enfocaron en el adversario de hoy para conseguir una victoria que le permita seguir en los primeros puestos, con la idea de recuperar el nivel mostrando en el inicio de la segunda fase.

En tanto que los orientados por Nicolás Rusconi viajarán esta tarde a Punta Alta para medirse con Ateneo de esa localidad. El ánimo en el plantel de la entidad de avenida Avellaneda es muy bueno luego de haber conseguido quedarse con el clásico tandilense.

Los rojinegros para este compromiso contarán con todos los jugadores, ya que Jonathan Carabajal evolucionó favorablemente de la molestía que venía arrastrando y Matías Gutkin, ausente ante los tricolores, podrá viajar con el resto de sus compañeros.

Será una jornada importante para los clubes tandilenses que de a poco comienzan a mirar los Play Off del Provincial de clubes. Cabe recordar que los primeros cuatro elencos, de la tabla general, evitarán el primer cruce.

Unión y Progreso recibirá, a las 21.30 en Villa Italia, a Los Andes por la cuarta jornada interzonal de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes. Por su parte, Independiente, a la misma hora, visitará a Ateneo de Punta Alta.

