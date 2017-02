El PJ bonaerense suspendió la cumbre para discutir una estrategia electoral

Según dieron a conocer desde el espacio, el encuentro no se celebrará “por razones climáticas”. También trascendió que el Grupo Esmeralda había adelantado que “no iba a participar del encuentro”

Según se conoció esta tarde, el Congreso que tenía previsto celebrar el PJ Bonaerense, durante este sábado, en la localidad de Santa Teresita, quedó suspendido por “razones climáticas”. Así lo anunció el espacio que resolvió postergar el encuentro programado para mañana hasta nuevo aviso.

Según detallaron fuentes partidarias se había efectuado una convocatoria a todos los sectores del peronismo con la finalidad de darle continuidad al congreso de unidad realizado a fines del año último en La Matanza. Pero, pese a la invitación el Grupo Esmeralda había dejado clara su postura de no asistir a discutir una estrategia política con miras a las próximas elecciones legislativas.

La postergación del encuentro se produjo en momentos en que el peronismo provincial discute la conformación de un “frente electoral” para enfrentar a Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre, aunque las diferencias persisten entre los distintos nucleamientos de intendentes. En efecto, el Grupo Esmeralda había adelantado que no asistiría al encuentro, lo que despertó especulaciones respecto de los motivos que llevaron al jefe del sello, Fernando Espinoza, a suspender el cónclave.

“El kirchnerismo le quería vender a Cristina (Fernández) el apoyo del PJ Bonaerense para que sea candidata a senadora, pero nosotros no estamos de acuerdo”, aclararon ante DyN desde ese sector, al advertir que la reunión hubiera quedado reducida al “cristinismo y La Matanza”.

Para esa cumbre, que ahora quedó con fecha a definir, los intendentes referenciados en el kirchnerismo iban a llevar las propuestas de candidaturas de Fernández de Kirchner para el Senado y unas primarias entre Daniel Scioli y Florencio Randazzo para la Cámara de Diputados.

Comentarios

Comentarios