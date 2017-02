Docentes universitarios convocan a un paro para el 6 y 7 de marzo

El plenario de Secretarios Generales de la CONADU Histórica resolvió convocar a un paro de 48 horas para el 6 y 7 de marzo planteando el no inicio de clases en rechazo al tope salarial del 18% y además adherir al paro activo en el día Internacional de la Mujer. Adunce, el sindicato que nuclea a los docentes de la Unicén, adherirían a la medida.

Asimismo la Federación resolvió promover la urgente convocatoria a un Paro General de todas las Centrales Sindicales por todas las reivindicaciones de la clase trabajadora.

CONADU Histórica resuelve:

• Rechazar al tope salarial del 18%, aumento salarial no menor al 35%

• Convocar al no inicio de clases con un paro de 48 horas para el 6 y 7 de marzo

• Adherir y convocar al paro internacional del 8 de marzo en el marco del día internacional de la mujer trabajadora

• Ratificar la exigencia del cumplimiento efectivo de los ítems adeudados del acta paritaria de 2016 (garantía salarial, adicional a la efectiva dedicación exclusiva, ad-honorem y contratados

ADUNCe convoca a los afiliados para el miércoles 22, a las 10 horas en Olavarría, 14 horas en Azul y 18.30 horas en Tandil, para definir las medidas de acción a llevar adelante durante las jornadas de los paros.

Comentarios

Comentarios