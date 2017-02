Cinismo o improvisación, es igual de perjudicial para los argentinos

En el marco de las declaraciones realizadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, Diego Bossio se refirió a la permanente improvisación y cinismo del gobierno nacional.

“Estamos en un momento de incertidumbre, de angustias que creíamos pertenecían al pasado. El Gobierno no acierta y, por el contrario, cada día acentúa sus errores. El primer año se cumplió con desilusiones en las expectativas, por agravamiento de problemas que ya venían y por otros que se agregaron por una gestión cerrada y sin ideas”, analizó el dirigente.

“El caso del Correo es muy grave. El presidente Macri condonando una enorme deuda de la empresa de su padre y sus hijos denota un manejo del poder muy sospechoso. Y no aceptamos que el Presidente no estuviera en tema, eso es tomar a los argentinos por tontos y además el propio Ministro involucrado en el hecho expresa que el Jefe de Gabinete estaba enterado y de acuerdo”.

“Pedir el esfuerzo, el sacrificio a las familias que la pasan mal y afrontan como pueden los aumentos, los tarifazos, los despidos, mientras se perdona la deuda que la empresa de la familia Macri tiene con todos los argentinos, roza el cinismo”, señaló.

“Las equivocaciones se suceden y nos vamos enterando todos los días de algo nuevo. Ahora, con resoluciones que van en sentido contrario a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue sancionada para que nuestros jubilados no tengan que estar penando por aumentos que merecen. Es una Ley de avanzada que prevé mecanismos que posibilitan que los haberes jubilatorios no queden retrasados respecto del aumento de la canasta básica”, explicó el diputado del bloque Justicialista.

“El Gobierno utiliza atajos casi a escondidas y la insensibilidad es notoria, no piensan en la gente. Asumen que los jubilados, quienes reciben Asignación Universal por Hijo y otros programas que abarcan a los sectores más vulnerables, son “costos” y entonces buscaron que reciban menos de lo que les corresponde”, dijo Bossio. “Intentaron que nadie se de cuenta, tanto en el tema Correo como en Jubilados. Si pasa, pasa, habrán pensado”, agregó.

“Haremos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, jurídicas, políticas y de esclarecimiento, para que no pase como pretende el Gobierno”, remarcó.

Por último, manifestó que “las equivocaciones que están cometiendo, los llamados errores, siempre afectan a los mismos y benefician a los amigos y familiares. Ya no es casualidad, hay cinismo o improvisación y ambas son muy peligrosas para el País”.

“Nos dice el Presidente Macri que está `convencido que vamos por el camino correcto´ y no es así. Hay mucho para corregir y rápido, para no generar peores consecuencias a las que ya se padecen”, sostuvo Bossio.

“A la brecha política que tanto daño nos hizo en estos años, este Gobierno agrega la enorme brecha social, que está trayendo consecuencias nefastas. Es momento de parar la pelota y que las jugadas vayan para el otro arco, a ver si de una buena vez el gol viene para la gente”, concluyó.

