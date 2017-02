César Milani quedó detenido luego de declarar por dos secuestros durante la última dictadura

El ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani quedó detenido hoy en La Rioja luego de declarar en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en la capital de esa provincia.

Así lo afirmó el titular de Derechos Humanos de la provincia, Delfor “Pocho” Brizuela, según informó el diario El Independiente de La Rioja.

En marzo de 1977, Pedro Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido torturado. Luego lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días.

La decisión del arresto de Milani fue dispuesta por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Se lo acusa de haber estado presuntamente involucrado en los secuestros cuando era un joven oficial en el Batallón 141 de Ingenieros de La Rioja.

La de hoy a la mañana fue la segunda declaración de Milani en la semana. El miércoles pasado, había declarado en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo.

En esa ocasión, Milani aseguró que nunca conoció a Ledo, y que no tuvo nada que ver con el acta, cuya autoría le atribuyen, en la que se hizo figurar como desertor al conscripto riojano, con la finalidad de ocultar su desaparición forzada. También sostuvo que no integró el aparato de inteligencia del Ejército en la última dictadura.

Fue la primera vez que Milani compareció en la causa que investiga la desaparición del soldado Ledo, ocurrida en 1976. El ex alto mando militar durante el gobierno de Cristina Kirchner declaró durante aproximadamente tres horas y media ante el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña.

