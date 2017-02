Venezolanos recurren al internet para evadir sanción a CNN

A pocas horas de que se ordenara el cese de las transmisiones de CNN en Español los venezolanos recurrieron el jueves a internet para ver el canal de noticias, considerado una de las pocas ventanas informativas que quedan en el país sudamericano.

Partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro sostienen carteles durante una protesta frente a las oficinas del ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela en Caracas, el jueves 16 de febrero de 2017. La oposición y grupos progubernamentales se reunieron en el lugar tras la decisión del gobierno de cerrar la CNN En Español tras un informe que alega que los diplomáticos venezolanos vendieron pasaportes a miembros de un grupo terrorista de Oriente Medio.

La decisión de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones de ordenar el cese de las emisiones de CNN en Español a través de las empresas de cable local desató una intensa polémica que llevó a decenas de opositores, activistas de derechos humanos y dirigentes gremiales a exigir frente a la sede del ente regulador el levantamiento de la medida.

En una muestra de la intensa polarización que vive el país decenas de seguidores del gobierno, que se transportaban en motocicletas, también se presentaron en el lugar con carteles en los que se leía “CNN fuera de nuestra patria por mentir”.

“Todo esto me da mucha rabia”, afirmó Ana Carolina Aguirre, una fisioterapeuta de 31 años, al rechazar la medida contra CNN en español y reconoció que tras el cese de transmisiones recurrió a internet para ver el canal y “poder seguir informada de lo que pasa en mi país”.

“Poco a poco han ido limitando las noticias en los canales nacionales y lo único que nos queda a los venezolanos es CNN”, dijo Aguirre a The Associated Press y admitió su temor de que las limitaciones pronto se extiendan a la red. “Ellos (el gobierno) quieren bloquear las informaciones de cualquier forma. A ellos no les conviene que estemos informados”, agregó.

El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez, dijo en una entrevista en la televisora estatal que el organismo activó las coordinaciones con todos los prestadores de servicio de internet para hacer los “respectivos bloqueos” a CNN en Español, que abrió su señal en vivo en su página web para Venezuela y permitió el acceso por YouTube.

Al defender la sanción contra CNN en Español por la difusión de una investigación sobre la supuesta entrega irregular de pasaportes venezolanos, Méndez expresó que el canal de noticias se ha convertido en “un cañón de instigación al odio racial, social y político” utilizando técnicas para “justificar invasiones”.

El funcionario sostuvo que el canal tendrá su derecho a ejercer su defensa luego que se completen los lapsos del proceso que se extenderán entre 60 y 70 días.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, manifestó preocupación por la medida e indicó que en los últimos siete años se han bloqueado las señales de RCTV Internacional y NTN 24.

Agregó que en las últimas horas las autoridades también ordenaron el cese de las transmisiones a través del cable del canal internacional TV Azteca por retransmitir el programa especial de CNN en Español que irritó al gobierno.

La AP solicitó sin éxito a la Comisión un comentario sobre el cese de las transmisiones de TV Azteca.

Ruiz anunció que próximamente los gremios de sector acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para presentar una demanda por el cese de las transmisiones de CNN en Español, que consideró “violatorio de los derechos humanos” y fuera de los procedimientos legales.

La sanción contra el canal de noticias se dio tres días después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que el canal quedaría fuera de Venezuela. “Yo quiero a CNN bien lejos de aquí”, indicó el domingo.

A las críticas contra el medio se sumó la víspera la canciller Delcy Rodríguez quien desmintió el trabajo especial sobre la presunta entrega irregular de pasaportes venezolanos y acusó al exfuncionario de la embajada venezolana en Irak Misael López, que usó CNN como fuente, de ser un “agente” al servicio de “agencias imperiales”.

