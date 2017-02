Correo Argentino: Macri dijo que se volverá “a fojas cero”

El Presidente remarcó que el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, “actuó conforme a la ley”. “Sobre el tema se dijeron muchas cosas que no son verdad”, dijo, en conferencia de prensa.

El presidente Mauricio Macri anunció que se volverá “a fojas cero” en el tema del Correo, porque se pensó “en un mecanismo para controversias judiciales”, y remarcó que el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, “actuó conforme a la ley”.

Además, afirmó que no resolver la deuda de “la empresa Correo Argentino perjudica al Estado, que hace catorce años que no puede cobrar”, al ofrecer una rueda de prensa en Casa Rosada.

“Sobre el tema Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad”, afirmó el Presidente, e indicó que “no hay un hecho consumado, no se cobró, no se pagó, no se condonó, está todo en instancia judicial”.

Dijo también que la Auditoria General de la Nación “auditará la propuesta que haga la Justicia” en el acuerdo entre el Ejecutivo y el Correo Argentino S.A. para que dé “su visto bueno y conforme” para su implementación.

“Le he pedido a un equipo de gente, incluyendo a la Oficina Anticorrupción, que fije un sistema por si hay futuros conflictos similares a estos, para que quede claro cómo se va a resolver”, anunció el jefe de Estado.

Y agregó: “Somos muchos los que creemos en un cambio, y necesitamos fijarnos estándares elevados para que la confianza cada día se fortalezca, porque esa es la fuerza que nos permitirá salir adelante”.

