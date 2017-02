Varias dependencias municipales van al paro este jueves

De acuerdo a lo informado por la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, “por falta de respuesta del Departamento Ejecutivo, los trabajadores municipales de la Dirección de Vialidad, Cementerio y Espacios Verdes Públicos, iniciarán a partir del jueves 16, medidas de acción directa hasta se dé una respuesta satifactoría a sus demandas”.

El pasado 30 de enero se dio apertura a los encuentros de la Mesa Paritaria 2017, donde además de realizar el primer acercamiento de las partes en cuanto a la temática salarial, “se trataron diversos temas sectoriales y particulares de los trabajadores, que en algunos casos llevan una larga espera y aún no han tenido respuesta”, indicaron.

Así es el caso de Vialidad, específicamente de Bacheo y Granitullo, que luego de un extenso trabajo llevado adelante por el Sindicato, se logró que en el año 2012 el Ministerio de Trabajo reconociera la insalubridad de sus tareas. “Habiendo pasado 5 años, el Ejecutivo incumple con la resolución del Ministerio, por la cual deberían tener una reducción de jornada a 6 horas diarias y también desde esa fecha, no se realizan los aportes correspondiente al régimen de insalubridad”.

Desde la conducción sindical explicaron luego que “situación similar sucede con los compañeros de la Cuadrilla de Mantenimiento del Cementerio Municipal, quienes fueron alcanzados por una resolución del año 1994 y Decreto en el 2010 a los fines previsionales. En agosto del 2016 fue ratificada por el área de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Municipio sigue sin reconocerle la insalubridad a estos trabajadores ¿Qué falta? ¿Una carta del Papa Francisco?”, ironizaron.

En la mencionada mesa paritaria del 30 de enero, el sindicato solicitó comenzar con la aplicación inmediata del régimen de insalubridad (carga horaria y aportes jubilatorios). El Ejecutivo se comprometió a dar respuesta en 72 horas, lo que se cumplió el viernes 3 de febrero. “La respuesta aún brilla por su ausencia”, se quejaron en el STMT.

En cuanto a la situación de Espacios Verdes Públicos, en el reclamo de diciembre pasado, que derivó en la salida de un coordinador tras una medida de fuerza, “se reiteró la necesidad de cambios en los Capataces de Carrera. Solicitud originada varios meses antes, comprometiendose el Ejecutivo en ese momento, a avanzar en las conversaciones para realizar dichos cambios”.

“Como dijimos semanas atrás, apostamos a la Mesa Paritaria como un espacio de dialogo, consenso y busqueda de soluciones efectivas, pero para que esto suceda, la voluntad tiene que ser de las 2 partes, y vemos de parte del Municipio un total ninguneo a los problemas de sus trabajadores. Siguen los problemas, el Sindicato sigue reclamando, el Ejecutivo sigue sin dar respuesta… y la paciencia del Trabajador no es de chicle”, advirtieron los representantes de los empleados públicos.

