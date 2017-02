“Vamos a hacer todo lo necesario para que las clases empiecen sí o sí”, dijo el ministro de Educación bonaerense

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro

Finocchiaro, afirmó que desde la administración que encabeza la gobernadora

María Eugenia Vidal harán “todo lo que sea necesario para que las clases

empiecen sí o sí” el lunes 6 de marzo, de cara a la negociación de la

paritaria docente.

“Vamos a usar todas las herramientas que dispongamos para que se garantice

que los chicos estén en las aulas” el 6 de marzo, dijo el funcionario en

una entrevista publicada hoy por el diario Clarín, ante un frente sindical

que ya rechazó la oferta oficial de un 18 por ciento de aumento anual en

cuatro tramos, ajustable si es superado por el índice de inflación, y

demandaron un piso del 35 por ciento y amenazaron con un paro si no se

alcanza un acuerdo.

Finocchiaro sostuvo que la negociación paritaria no debe transcurrir “bajo

la amenaza del no inicio de las clases” y rechazó que “los gremios tomen a

los chicos como prenda de negociación”.

No obstante, aceptó “la justicia del reclamo”, aunque aclaró que la

Provincia ofertará “lo que podamos pagar sin engañar a nadie” porque Buenos

Aires “todavía sigue quebrada”.

“Nosotros podemos hablar, podemos mejorar nuestra oferta hasta donde

podamos pagar, pero siempre moviéndonos dentro del esquema del 18%. Debe

quedar claro que ese número no representa un techo, sino un piso. Con lo

cual el docente nunca pierde”, aseguró Finocchiaro.

El ministro evaluó que si no hay acuerdo será por “motivos que no son

salariales o gremiales” y que “pueden ser políticos” para “enfrentarse al

gobierno de Mauricio Macri, o al de María Eugenia Vidal por ser un año

electoral”.

Asimismo, Finocchiaro respaldó la decisión de la cartera nacional a cargo

de Esteban Bullrich de no convocar a la paritaria nacional docente porque

consideró que el año pasado ya se garantizó que los maestros “ganen el

equivalente al salario mínimo, vital y móvil más un 20%”, lo que “refleja

el espíritu de las paritarias”.

“Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas legales que estén a

nuestro alcance para garantizar el inicio de las clases y la continuidad

del año lectivo.Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que las clases

empiecen sí o sí”, subrayó.

