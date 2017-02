Se aplazan hasta mañana las negociaciones por la tregua en Siria

La reunión plenaria de la segunda ronda de negociaciones sobre el alto el

fuego en Siria, que debía celebrarse hoy en la ciudad de Astaná, capital de

Kazajistán, fue aplazada hasta mañana, informó el Ministerio de Relaciones

Exteriores kazajo.

“El inicio de la reunión de alto nivel en el proceso de Astaná sobre Siria

se aplaza hasta las 12.00 del 16 de febrero de 2017 por razones técnicas”,

aseguró el portavoz de la Cancillería kazaja, Anuar Zhainkove, a la agencia

de noticias EFE.

Una fuente en la delegación rusa apuntó que el aplazamiento se debe al

retraso de las delegaciones de Turquía y la oposición siria, que no han

llegado a tiempo a la capital kazaja, aunque precisó que a lo largo de la

jornada de hoy se celebrarán consultas previas a las negociaciones.

“Se ha producido un pequeño aplazamiento por las malas condiciones

meteorológicas, pero las delegaciones de Turquía y de la oposición de Siria

llegan hoy”, explicó.

A última hora de ayer, tanto la televisión estatal siria como el canal de

televisión emiratí Al Arabiya adelantaron que las negociaciones serían

aplazadas por el retraso en la llegada de las delegaciones turca y de la

oposición.

Mientras, un portavoz del Ministerio de Defensa ruso aseguró que “las

negociaciones en el marco del proceso de Astaná se celebrarán como estaba

previsto entre el 15 y 16 de febrero”, en alusión a que para hoy sólo

estaban previstas las consultas de trabajo.

“Mañana tendrá lugar la reunión plenaria con participación de todas las

delegaciones, en la cual puede aprobarse el documento final”, subrayó.

El portavoz de uno de los grupos armados sirios señaló ayer a la agencia

rusa Interfax que en todo caso, algunas facciones armadas seguramente

rehusarán viajar a la capital kazaja.

“Con alta dosis de probabilidad, la oposición tomará parte en el encuentro,

pero no serán todos los grupos. Hasta que no se cumpla el régimen del alto

el fuego, difícilmente se podrá hablar de conversaciones directas entre una

oposición consolidada” y unida con el gobierno de Bashar al Assad, explicó

el opositor.

El ministro de Relaciones Exteriores kazajo, Kairat Abdarajmánov, adelantó

ayer que el objetivo que se han propuesto para el encuentro Rusia, Irán y

Turquía -países garantes del alto el fuego en Siria- es crear un mecanismo

de supervisión de la tregua que rige en el país árabe desde el pasado 30 de

diciembre.

Ese mecanismo de supervisión, agregó, contemplará un régimen de sanciones

para las partes que violen el alto el fuego.

La cita en la capital kazaja servirá de preludio a la reanudación de

conversaciones de paz, medidas por la ONU, entre una delegación

gubernamental siria y otra de la oposición en Ginebra a partir del próximo

día 23.

