“Presa política, líder social, defensora de derechos, constructora de conciencia, indígena y mujer”

Por Osvaldo Maestrojuan(*)

“un grupo de compañeros de distintas organizaciones visitamos a la compañera Milagro Sala en el Penal de Alto Comedero el sábado 11/02/2017.

Nos es imperioso contar y recalcar que Milagro está detenida sin causa penal y en una celda común en una prisión mixta. Junto a los delegados y responsables políticos que conducían la organización. Compañeros/as, Mirta Aizama; Mirta Rosa Guerrero; Gladis Díaz; Graciela López; Alberto (Beto) Cardozo y Javier Osvaldo Nievaz, esto se da como parte de un plan sistemático de desmembramiento de la Tupac Amaru por parte del gobierno nacional y provincial, manteniendo cautivos a la líder junto a los principales sostenes políticos .

Esto es gravísimo y nos hace acordar a las detenciones ilegales de la dictadura. Se habla de milagro como si fuera una gran delincuente y en su causa penal no hay argumentos jurídicos para que esté detenida.

Si no nos organizamos, acompañamos en la resistencia y el estado de movilización permanente para sacarla en libertad a la compañera, no va a pasar mucho tiempo hasta que estemos todos los que reclamamos por una vida mejor criminalizados.

Este tipo de manipulación judicial por parte del poder político (Macri-Morales) y el poder empresarial (Blaquier) genera que aquel que reclame por sus derechos, por la democratización de los medios o por una vida digna será preso sin causa legal que lo establezca”.

La organización barrial que dirige Milagro tiene el nombre del líder que llevó adelante la mayor rebelión anticolonial indígena del continente americano: Tupac Amaru. Esta agrupación surgió en la década del ´90 en el norte argentino y comenzó organizando copas de leche para niños, en tiempos donde el hambre era moneda corriente. Al día de hoy, construyó miles de viviendas, comedores, centros de atención primaria de la salud y espacios educativos de todos los niveles, centros integradores para personas con discapacidad, parque acuático, centro cultural, fábricas y talleres en forma de cooperativas de trabajo. Todo ello, para un sector social que nunca había gozado de esos derechos en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Catamarca y Mendoza.

Hoy Jujuy se sume en un escándalo institucional de carácter internacional con un secuestro “legalizado”.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016. Se la acusó de entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra y escrache al actual gobernador de la provincia. Sin tener en cuenta, el derecho de protesta pública.

Bajo la bandera de lucha contra la criminalización de la organización y la protesta, cantidad de militantes del campo popular acompañamos el reclamo de la organización Tupac Amaru, y exigimos la continuidad de los trabajos que desarrollan allí nuestros compañeros encarcelados y perseguidos.

La realidad de la organización nos muestra como miles de cooperativistas quedaron fuera de convenio laboral, como destruyen y ocupan su obra con matones a sueldo, luego de la asunción de los nuevos gobiernos nacional (Macri) y pagados por el actual gobernador provincial Gerardo Morales.

Diversos organismos internacionales presentaron una solicitud a la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) para que otorgue medidas cautelares que liberen a Milagro Sala y garanticen el derecho a la protesta social. Los reclamos hasta la fecha incluyen a la ONU, la CELAC y la OEA además de diversos espacios de derechos humanos, como madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y partidos políticos entre muchos otros, las cuales han sido desoídas por el gobierno y la justicia jujeña. El Papa Francisco, antes de su viaje a México, envió un rosario bendecido a Milagro a través de uno de sus colaboradores más cercanos en argentina.

“Coco” Garfagnini, de la Tupac Amaru, contó que Enrique Palmeyro, enviado papal, llevó el rosario y manifestó la preocupación del pontífice por la injusta detención de Milagro. Esto es una clara señal ya que también sacerdotes nucleados en curas en opción por los pobres pidieron en sus misas que el papa no reciba a Macri nuevamente hasta que liberen a la militante. “Manifestando que tenemos a una hermana presa política”.

Es por todo esto que desde el Socialismo Para la Victoria, el Radicalismo Popular de la 5ta sección electoral, el Frente Ciudadano Somos Patria y el Frente por la Dignidad y el Trabajo “Milagro Sala” exigimos su inmediata libertad.

(*)Secretario del interior Unidad Socialista para la Victoria Provincia de buenos aires

