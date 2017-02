El sábado se realizará en Escualo un torneo de voley acuático

El sábado 18 de febrero, en las instalaciones de Escualo, se estará disputando un novedoso torneo de voley acuático. El certamen estará dividido en distintas categorías y se armarán dos canchas paralelas en la pileta grande del complejo ubicado en calle Belgrano, con la posibilidad de una tercera cancha en pileta media en caso que el número de equipo inscriptos así lo requiera.

El certamen contará con la supervisación de los profesores de educación física Diego Bustos y Diego Bustos Rifé. Lo recaudado durante este torneo será destinado a la subcomisión de natación, cuyos integrantes manejarán la cantina.

Se podrá participar en categoría damas o caballeros mayores de 15 años de edad, cumplidos al día del torneo, categoría 2002 en las ramas A y B. En categoría c, el equipo podrá ser femenino, masculino o mixto (en cancha 2 y 2,3 y 1).

Cada equipo estará conformado por cuatro jugadores titulares y un suplente en lista de buena fe. La misma deberá ser entregada a la organización antes del primer partido a disputar por el mismo y no se podrá modificar posteriormente.

En la categoría A, el equipo tendrá una franja que va de los 75 años a 150, en la sumatoria de las edades de los participantes y no podrán jugar menores de 15 años. Mientras que la B, la suma de las edades de los cinco jugadores/as que estén en lista tendrá que ser de 151 años como mínimo y 200 años de máxima. En este caso no podrán jugar menores de 15 años.

En la categoría C la suma de las edades de los cinco deportistas que compitan tendrá que ser mínima de 201 años y máxima libre, sin menores de 15 años. En esta categoría los equipos podrán ser mixtos 2 y 2, 3 y 1.

Cabe recordar que la inscripción por equipo será de $ 500, sea la lista de buena fe de cuatro o cinco integrantes. Se entregarán premios al primero y segundo de cada categoría. Cabe recordar que con el pago de la inscripción, cada jugador accederá a una gaseosa y un sandwich, mientras que el equipo tendrá agua disponible para tomar durante los partidos.

Desde la organización establecieron que el miércoles 15, a las 21, será el cierre de inscripciones. Las mismas se deberán realizar por mail a: escualotandil@gmail.com o die.bustos@hotmail.com.

REGLAMENTO TORNEO DE VOLEIBOL ACUÁTICO

– Para este torneo los partidos se disputarán a un solo set de 20 puntos “a morir” (19 iguales,el que hace el tanto 20 gana el partido) con cambio de cancha en el tanto 10, para que los partidos no se tornen interminables y ambos equipos jueguen sin ventaja de cancha.

– Los jugadores deberán tener en lugar visible, el número respectivo para que el juez pueda ir controlando la rotación permanentemente.

– Como no habrá delimitación de zona de ataque y de defensa, el remate esta permitido de cualquier lugar del campo de juego.

– Si la pelota toca la pared final o lateral o los andariveles que delimitan el final de la cancha o el lateral, será considerada mala, punto para el otro equipo.

– Se podrán realizar como máximo hasta cuatro pases por equipo, en función de la dificultad de desplazamiento dentro de la piscina, pudiendo un jugador tocar la pelota dos veces seguidas,no permitiéndose que ese jugador se arme y remate en esos dos toques seguidos . No vale pasar la pelota directamente al otro campo en ninguna circunstancia de juego, salvo que haya sido un bloqueo de ataque contrario

– La entrada al campo de juego (cambio) del jugador suplente solo será efectuado al momento de realizar el saque y será libre. Cualquier jugador entra por cualquier jugador o por lesión en cualquier otra circunstancia del juego, no pudiendo regresar el jugador lesionado en ese partido.

– Los reclamos al juez solo estarán permitidos al capitán del equipo.

– Habrá un premio especial al equipo”fair play” y sorteos varios

– En cada categoría se jugara todos contra todos o por zonas de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos , garantizándose mínimo cuatro partidos por equipo

– El equipo que por cualquier motivo no se presente a jugar un partido, quedará fuera de competencia en cualquier etapa del torneo que se encuentre jugando.

– Solo habrá tolerancia de 15 minutos en el primer partido del torneo. Los demás partidos se irán desarrollando de acuerdo al orden pre establecido en cada fixture.

– La entrega de premios se realizara al terminar la final de cada categoría

– El uso de gorro de baño es obligatorio para ambas categorías.

Comentarios

