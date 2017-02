Lunghi fue uno de los grandes ausentes en la reunión de Intendentes de Cambiemos

El presidente Mauricio Macri confió en que “si damos la batalla por el cambio la gente nos va a seguir acompañando” al hablar en un encuentro con los intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, del que participaron 70 jefes comunales, con excepción de Miguel Lunghi, quien decidió no viajar a la reunión.

Macri destacó también la importancia de que los jefes comunales trabajen para “reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit para la inversión”.

El Presidente expuso ante el Foro de Intendentes de Cambiemos de la provincia durante una reunión que se realizó esta mañana en el Club Atlético Banco Provincia, en Vicente López.

El líder partidario estuvo acompañado en la oportunidad por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Macri señaló que a partir del ordenamiento fiscal “en el mediano plazo” los municipios “tienen que tener capacidad propia para resolver los problemas de su comunidad”.

Advirtió que “es un camino de mucha batalla, que no es lindo, porque aquellos que afectás te rodean la oficina y el municipio y te vuelven loco”.

“Y los que te votaron están laburando porque tienen que llegar a fin de mes y no te pueden estar ayudando todos los días”, agregó.

“Ya te votaron y te dijeron ‘bueno, flaco, te voté porque pensé que tenías lo que hay que poner sobre la mesa para arreglar este tema, no me vengas a llorar, hacéte cargo y da la batalla'”, subrayó.

Y afirmó seguidamente: “Si damos la batalla por el cambio la gente nos va a seguir acompañando”.

“Lo peor que nos puede pasar es perder el apoyo de la gente porque no dimos la batalla del cambio que habíamos comprometido. Eso es lo que no nos van a perdonar”, afirmó.

Durante el encuentro también expusieron el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya; el subsecretario Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Keer; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Gigante, y el administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense, Evert Van Tooren.

Participaron de la reunión los intendentes Sebastíán Abella (Campana); Víctor Aiola (Chacabuco); Fernanda Antonijevic (Baradero); Carlos Arroyo (General Pueyrredón); Mariano Barroso (Nueve de Julio); Alejandro Vieyra, secretario de Gobierno (Azul); Carlos Berterret (Coronel Pringles); Sergio Bordoni (Tornquist); Eduardo Campana (General Villegas); Ramón Canosa (Las Flores); Facundo Castelli (Puan); Alejandro Celillo (General Alvear); Osvaldo Dinapoli (General Belgrano); Nicolás Ducote (Pilar); Jorge Etcheverry (Lobos); Alejandro Federico (Suipacha); Miguel Fernández (Trenque Lauquen); Juan Fioramonti (Lobería); Franco Flexas (General Viamonte); Miguel Gargaglione (San Cayetano); Julio Garro (La Plata); Héctor Gatica (Bragado); Héctor Gay (Bahía Blanca); Mauricio Gómez (San Vicente); Arnaldo Harispe (Lezama); Jorge Hernández (Salliqueló); David Hirtz (Adolfo Alsina); Darío Kubar (General Rodríguez); (General Guido); Jorge Macri (Vicente López); Javier Martínez (Pergamino); Jaime Méndez (San Miguel); Martiniano Molina (Quilmes); Jorge Nedela (Berisso); Javier Olaeta (Arrecifes); Guillermo Pacheco (Pellegrini); Gonzalo Peluso (Magdalena); Pablo Petrecca (Junín); Gustavo Posse (San Isidro); Esteban Reino (Balcarce); Érica Revilla (General Arenales); Raúl Reyes (Coronel Dorrego); Javier Reynoso (Rivadavia); José Rodríguez Ponte (General Lavalle); Carlos Ronda (Mar Chiquita); Raúl Sala (Carlos Tejedor); José Luis Salomón (Saladillo); Salvador Serenal (Lincoln); Maximiliano Seuscun (Rauch); Ramiro Tagliaferro (Morón); Mariano Uset (Coronel Rosales); Diego Valenzuela (Tres de Febrero); Martín Yeza (Pinamar); Cecilio Zalazar (San Pedro); José Zara (Patagones), Pablo Zubiaurre (Ayacucho); Ezequiel Galli (Olavarría); Roberto Palacio (Coronel Suárez) y Claudio Rossi (Rojas).

Además, estuvieron el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco; el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, el diputado nacional Waldo Wolff y los legisladores provinciales Mauricio Viviani, César Torres y Laura Rissini.

